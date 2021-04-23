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В Бресте мужчина разбросал овощи в магазине и ударил ножом покупателя

23.04.2021 21:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инцидент произошел вечером 9 апреля в одной из торговых точек Бреста. Местного жителя якобы не устроила свежесть овощей, и он демонстративно начал их разбрасывать.



По информации УВД Брестского облисполкома, работник магазина сделал замечание клиенту, после чего завязалась словесная перепалка, пишет 1reg.by. Разрешить конфликт попытался другой покупатель: им оказался военнослужащий, которому недовольный посетитель пригрозил расправой.

«Свое обещание он выполнил возле кассы: исподтишка ударил обидчика ножом в шею. К счастью, того от ранения спас воротник куртки. Охранник магазина задержал нападавшего», – дополнили в УВД.
 
Теги: Брест
 
 
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Инцидент произошел вечером 9 апреля в одной из торговых точек Бреста. Местного жителя якобы не устроила свежесть овощей, и он демонстративно начал их разбрасывать.
 
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