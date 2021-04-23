ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Бешеные сроки». В Госконтроле предложили наказывать за зарплаты в конверте тюрьмой

23.04.2021 21:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бюджет недополучает налоги, которые формируют фонд социальной защиты, До 7 лет лишения свободы теперь может грозить руководителям предприятий за зарплату в конвертах. Такое ужесточение ответственности предлагают в Госконтроле. Об этом рассказали в сюжете на телеканале “Беларусь 1”.

«Бешеные сроки». В Госконтроле предложили наказывать за зарплаты в конверте тюрьмой
Бюджет недополучает налоги, которые формируют фонд социальной защиты, утверждают в сюжете на тв. ДФР информирует о том, что проблема зарплат в конверте актуальна сегодня в каждом районе, пишет Телеграф.

В сюжете на телевидении обратили внимание на то, что выплаты зарплат мимо официальной ведомости негативно отражаются и на самом работнике. От такой формы оплаты страдает трудовой стаж, начисление пенсии, оплата больничного листа и отпускных.

Сейчас возможность ужесточения наказания рассматривают белорусские парламентарии. “Не исключено, что уже на этой сессии депутаты его примут, и тогда ужесточение ответственности для нанимателей с конвертами станет лишь делом времени”, — говорят в видео.

«Целые отрасли уходят в тень»


Телеграф писал о том, что Александр Лукашенко собирал у себя во дворце 21 января руководство правительства, чтобы обсудить экономические вопросы. Там он сказал чиновникам, что «шальных» денег нет и рассказал, где их взять. По его мнению, надо собирать больше налогов с белорусов.

«Капитальная задача для всех присутствующих — внесите самые жесткие меры за нарушение законодательства по налогообложению. Внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет — оплот демократии. Там налогообложение регулируется жестко, и за неуплату налогов там бешеные сроки. До 15 и больше лет! А у нас целые отрасли уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим»», — обращал внимание Александр Лукашенко.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бюджет недополучает налоги, которые формируют фонд социальной защиты, До 7 лет лишения свободы теперь может грозить руководителям предприятий за зарплату в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Что пили сегодня?» Ночью в Минске остановили водителя с 2,17 промилле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by