Лауреаты Нобелевской премии получат в этом году около $1,2 млн

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пишет Оfficelife.media Повысить выплаты позволила масштабная работа, проделанная в последние годы по укреплению финансового положения Нобелевского фонда. Представители фонда напоминают, что в 2020 году Нобелевская премия была увеличена с 9 млн шведских крон до 10 млн в каждой категории,Оfficelife.media Повысить выплаты позволила масштабная работа, проделанная в последние годы по укреплению финансового положения Нобелевского фонда.





Сумма премии 2021 года была установлена правлением Нобелевского фонда в 10 млн шведских крон на каждую категорию», — сказано в официальном заявлении.

На конец 2020 года рыночная стоимость общего инвестированного капитала Нобелевского фонда достигла 5,176 млрд шведских крон, или более $616 млн. Если не учитывать стоимость собственности, которая находится во владении фонда, размер инвестиционного капитала равен 4,882 млрд шведских крон, или более $581 млн. По официальным данным, за прошлый год рентабельность инвестиционного капитала составила 8,5%.





Нобелевская неделя 2021 года стартует 4 октября. Первым объявят лауреата в области физиологии и медицины.







