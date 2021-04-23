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Илон Маск хочет создать базу на Луне и построить город на Марсе

23.04.2021 21:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американский бизнесмен хочет, чтобы человечество стало космической цивилизацией и межпланетным видом.


© AP / Michael Probst

Жители Земли должны стремиться к тому, чтобы создать постоянную базу на Луне, а затем построить город на Марсе, сообщил в пятницу руководитель компании Tesla Илон Маск, пишет Sputnik.

"Прошло почти 50 лет с тех пор, как люди в последний раз высаживались на Луну. Это слишком большой перерыв. Я считаю, что нам необходимо вернуться туда и создать постоянную базу", – сказал он.

Маск отметил, что на лунной базе должны постоянно жить люди – ученые и исследователи.

По его словам, позже надо на Марсе построить город, чтобы человечество стало космической цивилизацией и межпланетным видом.

Маск подчеркнул, что его компания SpaceX поможет агентству NASA высадить астронавтов на спутник Земли к 2024 году. Эту дату он назвал вполне осуществимой целью.

Компания SpaceX выиграла контракт NASA на доставку астронавтов на Луну. SpaceX построит многоразовый корабль Starship, который привезет четырех астронавтов на окололунную станцию Gateway, а затем двое из них отправятся на Луну и затем вернутся обратно.
 
 
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Американский бизнесмен хочет, чтобы человечество стало космической цивилизацией и межпланетным видом.
 
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