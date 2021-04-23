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Под Парижем неизвестный с криками «Аллах Акбар» перерезал горло полицейской

23.04.2021 21:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотруднице полиции перерезали горло в коммуне Рамбуйе под Парижем.

 

Под Парижем неизвестный с криками «Аллах Акбар» перерезал горло полицейской
Стоп-кадр видео.

 

Как передает Росбалт со ссылкой на телеканал BFM TV, женщина погибла. Полиция застрелила нападавшего.

По некоторым данным, полицейская возвращалась с перерыва, когда к ней подошел неизвестный. Другие полицейские заметили это и подошли ближе, и в этот момент преступник ударил женщину ножом.

По предварительной информации, злоумышленник был гражданином Туниса. Во время нападения он якобы кричал «Аллах Акбар!».

Премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал нападение терактом. В свою очередь, президент страны Эммануэль Макрон пообещал в Twitter «бороться с исламским терроризмом».

 

 

 
 
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Сотруднице полиции перерезали горло в коммуне Рамбуйе под Парижем.  
 
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