Под Парижем неизвестный с криками «Аллах Акбар» перерезал горло полицейской

Сотруднице полиции перерезали горло в коммуне Рамбуйе под Парижем.



Стоп-кадр видео.

Как передает Росбалт со ссылкой на телеканал BFM TV, женщина погибла. Полиция застрелила нападавшего.

По некоторым данным, полицейская возвращалась с перерыва, когда к ней подошел неизвестный. Другие полицейские заметили это и подошли ближе, и в этот момент преступник ударил женщину ножом.

По предварительной информации, злоумышленник был гражданином Туниса. Во время нападения он якобы кричал «Аллах Акбар!».

Премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал нападение терактом. В свою очередь, президент страны Эммануэль Макрон пообещал в Twitter «бороться с исламским терроризмом».