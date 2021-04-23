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Под Парижем неизвестный с криками «Аллах Акбар» перерезал горло полицейской
Источник материала: Навiны
Сотруднице полиции перерезали горло в коммуне Рамбуйе под Парижем.
Как передает
По некоторым данным, полицейская возвращалась с перерыва, когда к ней подошел неизвестный. Другие полицейские заметили это и подошли ближе, и в этот момент преступник ударил женщину ножом.
По предварительной информации, злоумышленник был гражданином Туниса. Во время нападения он якобы кричал «Аллах Акбар!».
Премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал нападение терактом. В свою очередь, президент страны Эммануэль Макрон пообещал в Twitter «бороться с исламским терроризмом».
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Сотруднице полиции перерезали горло в коммуне Рамбуйе под Парижем.
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