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Возле ресторана «Поедем-поедим» задержаны Дмитрий Дашкевич и еще четверо участников «Курапацкай варты»
Источник материала: Навiны
Возле ресторана «Поедем-поедим» 23 апреля задержали участников «Курапацкай варты».
В очередной раз среди задержанных — активист и политик Дмитрий Дашкевич. Как
Дашкевич каждую пятницу приезжает на вахту в знак протеста против работы ресторана рядом с местом, где захоронены жертвы сталинских репрессий. Это первое его задержание после более чем трехмесячного перерыва. Предыдущий раз он задерживался 15 января и был арестован на 15 суток.
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Возле ресторана «Поедем-поедим» задержаны Дмитрий Дашкевич и еще четверо участников «Курапацкай варты»
Возле ресторана «Поедем-поедим» 23 апреля задержали участников «Курапацкай варты».
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