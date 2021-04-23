ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Возле ресторана «Поедем-поедим» задержаны Дмитрий Дашкевич и еще четверо участников «Курапацкай варты»

23.04.2021 21:17 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Возле ресторана «Поедем-поедим» 23 апреля задержали участников «Курапацкай варты».

 

Возле ресторана «Поедем-поедим» задержаны Дмитрий Дашкевич и еще четверо участников «Курапацкай варты»
Дмитрий Дашкевич и Анна Шапутько. Фото: Фейсбук Дашкевича.

 

В очередной раз среди задержанных — активист и политик Дмитрий Дашкевич. Как сообщает в Фейсбуке его жена Настя, вместе с Дмитрием задержаны Анна Шапутько, Кирилл Лойко и еще двое активистов.

Дашкевич каждую пятницу приезжает на вахту в знак протеста против работы ресторана рядом с местом, где захоронены жертвы сталинских репрессий. Это первое его задержание после более чем трехмесячного перерыва. Предыдущий раз он задерживался 15 января и был арестован на 15 суток.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возле ресторана «Поедем-поедим» 23 апреля задержали участников «Курапацкай варты».  
 
Новости дня
Новости разные
 
Ціханоўская сустрэнецца з канцлерам і прэзыдэнтам Аўстрыі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by