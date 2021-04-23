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Чехия и Россия оставят в посольствах по 32 человека

23.04.2021 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Семь из 32 сотрудников в каждом из посольств будут дипломаты, еще 25 - административный и технический персонал. Глава МИД Чехии Кулганек сообщил, что на персонале генконсульств двух стран дипскандал пока не отразится.



Глава МИД Чехии Якуб Кулганек


Чехия и Россия договорились оставить в своих посольствах в Москве и Праге по 32 человека, сообщил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в интервью журналу Blesk, обнародованном в пятницу, 23 апреля. По словам министра, из этих 32 сотрудников семь будут с дипломатическим статусом, а еще 25 - административный и технический персонал.

Кулганек отметил, что в отношении чешских генконсульств в России Москва не принимала никаких мер, поэтому на персонале российских генконсульств в Чехии дипломатический скандал пока не отразится.

Как сообщил министр, все эти детали обсуждались 22 апреля в ходе беседы в МИД РФ, на которую был вызван посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька. Он встречался с руководителем соответствующего территориального департамента, добавил глава чешского МИДа.

Высылка российских дипломатов


Чехия высылает сотрудников российской дипмиссии в два этапа. 17 апреля Прага объявила о высылке 18 дипломатов РФ. Это произошло после того, как премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обвинил российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

"Мы выслали российских разведчиков, личности которых установили наши силы безопасности. Эти сотрудники СВР и ГРУ работали здесь под дипломатическим прикрытием", - повторил в интервью Blesk Якуб Кулганек.

Первую группу россиян обязали покинуть Чехию в течение двух суток, второй - в составе 63 человек - дали срок до конца мая. Никого из них Прага не стала объявлять персонами нон грата, они не имеют статуса высланных и потому теоретически могут вернуться в посольство России в Чехии, пояснил Кулганек.
 
 
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Семь из 32 сотрудников в каждом из посольств будут дипломаты, еще 25 - административный и технический персонал. Глава МИД Чехии Кулганек сообщил, что на персонале...
 
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