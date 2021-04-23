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Во Франции зарезали сотрудницу полиции

23.04.2021 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В городе Рамбуйе злоумышленник ворвался в полицейское отделение, где смертельно ранил женщину.


Об этом сообщает Le Parisien в пятницу, 23 апреля.

Инцидент произошел сегодня, во второй половине дня, в городе Рамбуйе, к юго-западу от Парижа. Жертва злоумышленника получила тяжелое ранение в горло и умерла.

Самого злоумышленника нейтрализовали двумя выстрелами, пишет korrespondent.net. Он получил тяжелые ранения и теперь находится в больнице.

На место преступления срочно отправляется глава МВД Франции Жеральд Дерманен.

Пока о мотивах нападавшего не сообщают.
 
 
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В городе Рамбуйе злоумышленник ворвался в полицейское отделение, где смертельно ранил женщину.
 
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