Во Франции зарезали сотрудницу полиции





Об этом сообщает Le Parisien в пятницу, 23 апреля.





Инцидент произошел сегодня, во второй половине дня, в городе Рамбуйе, к юго-западу от Парижа. Жертва злоумышленника получила тяжелое ранение в горло и умерла.





пишет korrespondent.net. Он получил тяжелые ранения и теперь находится в больнице. Самого злоумышленника нейтрализовали двумя выстрелами,korrespondent.net. Он получил тяжелые ранения и теперь находится в больнице.





На место преступления срочно отправляется глава МВД Франции Жеральд Дерманен.





Пока о мотивах нападавшего не сообщают.







