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Во Франции зарезали сотрудницу полиции
Источник материала: Партизан
В городе Рамбуйе злоумышленник ворвался в полицейское отделение, где смертельно ранил женщину.
Об этом сообщает Le Parisien в пятницу, 23 апреля.
Инцидент произошел сегодня, во второй половине дня, в городе Рамбуйе, к юго-западу от Парижа. Жертва злоумышленника получила тяжелое ранение в горло и умерла.
Самого злоумышленника нейтрализовали двумя выстрелами,
На место преступления срочно отправляется глава МВД Франции Жеральд Дерманен.
Пока о мотивах нападавшего не сообщают.
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В городе Рамбуйе злоумышленник ворвался в полицейское отделение, где смертельно ранил женщину.
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