Кравчук: В Минск на переговоры не поеду, потому что Лукашенко — вассал Путина

Фото: TUT.BY

В Минск не поедет ни он, ни украинская делегация.

По его словам,charter97.org, в Минск на переговоры не поедет ни он, ни вообще украинская делегация: "Я туда не поеду. Думаю, и делегация туда не поедет, потому что сегодня Лукашенко является вассалом Путина", — объяснил Кравчук.