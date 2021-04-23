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Кравчук: В Минск на переговоры не поеду, потому что Лукашенко — вассал Путина

23.04.2021 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-президент Украины Леонид Кравчук, возглавляющий делегацию Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы, отказался ездить на переговоры в Минск.

Фото: TUT.BY

В Минск не поедет ни он, ни украинская делегация.

Об этом он заявил во время интервью украинскому "4-му каналу".

По его словам, пишет charter97.org, в Минск на переговоры не поедет ни он, ни вообще украинская делегация: "Я туда не поеду. Думаю, и делегация туда не поедет, потому что сегодня Лукашенко является вассалом Путина", — объяснил Кравчук.

Он заявил, что Беларусь "политически подотчетна" России.

Леонид Кравчук возглавляет украинскую делегацию с лета 2020 года.
 
Теги: Минск
 
 
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Экс-президент Украины Леонид Кравчук, возглавляющий делегацию Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы, отказался ездить на переговоры в Минск.
 
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