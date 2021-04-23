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Кравчук: В Минск на переговоры не поеду, потому что Лукашенко — вассал Путина
Источник материала: Партизан
Экс-президент Украины Леонид Кравчук, возглавляющий делегацию Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы, отказался ездить на переговоры в Минск.
Фото: TUT.BY
В Минск не поедет ни он, ни украинская делегация.
Об этом он
По его словам,
Он заявил, что Беларусь "политически подотчетна" России.
Леонид Кравчук возглавляет украинскую делегацию с лета 2020 года.
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Экс-президент Украины Леонид Кравчук, возглавляющий делегацию Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы, отказался ездить на переговоры в Минск.
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