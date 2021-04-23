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Беларусь уступила России в хоккейном Еврочеллендже

23.04.2021 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый период завершился вничью (0:0), а во втором в ворота белорусской команду влетело шесть шайб, после чего голкипер гостей Дэнни Тэйлор был заменен.



© Photo : Facebook / Хоккей Беларуси / Belarusian Ice Hockey Association

Сборная Беларуси по хоккею потерпела поражение от команды России в Москве в матче Еврочелленджа, сообщает Sputnik.

Сегодня на льду "ВТБ Арены" в Москве россияне принимали в гостях белорусских хоккеистов в рамках подготовки к чемпионату мира в Латвии. Встреча завершилась со счетом 6:3 (0:0, 6:1, 0:2) в пользу хозяев. После шестой пропущенной шайбы главный тренер команды Михаил Захаров заменил голкипера Дэнни Тэйлора (канадец получил белорусский паспорт зимой), в рамке его сменил Константин Шостак.

В составе российской сборной точными бросками отметились Владислав Каменев (23-я минута), Егор Коршков (27-я), Илья Сафонов (27-я), Андрей Кузьменко (34-я), Антон Бурдасов (36-я) и Алексей Марченко (36-я).

В составе белорусской команды – Франсис Паре (33-я), Дмитрий Коробов (56-я) и Герман Нестеров (60-я). К слову, для Паре и Нестерова этот матч стал первым за сборную Беларуси. Канадец в феврале сменил спортивное гражданство, россиянин – в ожидании белорусского паспорта.

Завтра, 24 апреля, белорусы сыграют против олимпийской сборной России.

Напомним, мировое хоккейное первенство в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня. Беларусь и Россия сыграют в группе А. Помимо белорусов и россиян, в группе еще Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания и Великобритания. В группе В – Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан.
 
 
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Первый период завершился вничью (0:0), а во втором в ворота белорусской команду влетело шесть шайб, после чего голкипер гостей Дэнни Тэйлор был заменен.
 
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