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Разговорчики в сети: «Экстремизм после бритья»
23.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Собрали реакцию на запрет «Нивеи» и «Шкоды» в Беларуси.
23 апреля правительство опубликовало список товаров,
В перечень запрещенных товаров постановлением Совмина № 240 от 23 апреля 2021-го внесены товары групп компаний «Liqui Moly», «Škoda Auto» и «Beiersdorf» (торговые марки «Nivea», «Eucerin», «La Prairie» и другие).
Новость о компаниях, попавших под контрсанкции, обсуждают в соцсетях и на форумах. Предлагаем краткий обзор мнений.
Из комментариев на дискуссионной площадке
«Стрельба себе в ноги продолжается».
«А всем, у кого есть Шкода или крем от Nivea – 15 суток за пикет».
«Только «Белита»! Только хардкор!»
«Опять перепутали народ и власть».
«Вот и позорный результат: 26 лет назад начал бороться с коррупцией, а заканчивает борьбой с косметикой и моторным маслом».
«Ну что, капиталюги, не нравится?».
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Собрали реакцию на запрет «Нивеи» и «Шкоды» в Беларуси.
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