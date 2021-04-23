Разговорчики в сети: «Экстремизм после бритья»

Источник материала: Салiдарнасць

Собрали реакцию на запрет «Нивеи» и «Шкоды» в Беларуси.

23 апреля правительство опубликовало список товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси в целях «обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа».

В перечень запрещенных товаров постановлением Совмина № 240 от 23 апреля 2021-го внесены товары групп компаний «Liqui Moly», «Škoda Auto» и «Beiersdorf» (торговые марки «Nivea», «Eucerin», «La Prairie» и другие).

Новость о компаниях, попавших под контрсанкции, обсуждают в соцсетях и на форумах. Предлагаем краткий обзор мнений.

















Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by :

«Стрельба себе в ноги продолжается».

«А всем, у кого есть Шкода или крем от Nivea – 15 суток за пикет».

«Только «Белита»! Только хардкор!»

«Опять перепутали народ и власть».

«Вот и позорный результат: 26 лет назад начал бороться с коррупцией, а заканчивает борьбой с косметикой и моторным маслом».

«Ну что, капиталюги, не нравится?».