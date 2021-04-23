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В Минске задержана журналист БелаПАН Татьяна Бубликова
Источник материала: Навiны
Вечером 23 апреля в Минске задержана журналист информационной компании БелаПАН Татьяна Бубликова.
Ее задержали на улице Балтийской, где она встречалась с политзаключенной Марией Сафоновой, которая два дня назад
12 ноября прошлого года 20-летняя Сафонова была приговорена к двум месяцам ареста за то, что нанесла краской на дверь технического помещения, на урны для мусора во дворе домов, на покрытие тротуаров и осветительные мачты надписи «Жыве Беларусь» и изображения в виде бело-красно-белого флага.
Сафонова отбывала наказание с 24 февраля по 21 апреля. Была признана политзаключенной.
У Татьяны Бубликовой двое маленьких детей.
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