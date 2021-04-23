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В Минске задержана журналист БелаПАН Татьяна Бубликова

23.04.2021 22:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 23 апреля в Минске задержана журналист информационной компании БелаПАН Татьяна Бубликова.

В Минске задержана журналист БелаПАН Татьяна Бубликова

Ее задержали на улице Балтийской, где она встречалась с политзаключенной Марией Сафоновой, которая два дня назад вышла на свободу после отбытия приговора.

12 ноября прошлого года 20-летняя Сафонова была приговорена к двум месяцам ареста за то, что нанесла краской на дверь технического помещения, на урны для мусора во дворе домов, на покрытие тротуаров и осветительные мачты надписи «Жыве Беларусь» и изображения в виде бело-красно-белого флага.

Сафонова отбывала наказание с 24 февраля по 21 апреля. Была признана политзаключенной.

У Татьяны Бубликовой двое маленьких детей.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Вечером 23 апреля в Минске задержана журналист информационной компании БелаПАН Татьяна Бубликова.
 
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