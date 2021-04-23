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В одном из минских дворов была задержана журналистка Naviny.by. Она приехала на интервью

23.04.2021 22:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня вечером была задержана журналист издания Naviny.by Татьяна Бубликова. Как сообщил ее супруг, та даже не успела позвонить родственникам и рассказать что-либо. «О задержании мне сообщила Танина сестра — увидела в интернете видеозапись из двора на улице Балтийской, узнала ее. Все, что я знаю: у Татьяны на вечер было назначено интервью. И вроде как она сейчас находится в отделении где-то на Солнечной».

Уточним, что у Татьяны с супругом двое несовершеннолетних детей.

 
 
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Сегодня вечером была задержана журналист издания Naviny.by Татьяна Бубликова. Как сообщил ее супруг, та даже не успела позвонить родственникам и рассказать...
 
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