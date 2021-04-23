В одном из минских дворов была задержана журналистка Naviny.by. Она приехала на интервью

Источник материала: Onliner

Сегодня вечером была задержана журналист издания Naviny.by Татьяна Бубликова. Как сообщил ее супруг, та даже не успела позвонить родственникам и рассказать что-либо. «О задержании мне сообщила Танина сестра — увидела в интернете видеозапись из двора на улице Балтийской, узнала ее. Все, что я знаю: у Татьяны на вечер было назначено интервью. И вроде как она сейчас находится в отделении где-то на Солнечной».

Уточним, что у Татьяны с супругом двое несовершеннолетних детей.