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В одном из минских дворов была задержана журналистка Naviny.by. Она приехала на интервью
Источник материала: Onliner
Сегодня вечером была задержана журналист издания Naviny.by Татьяна Бубликова. Как сообщил ее супруг, та даже не успела позвонить родственникам и рассказать что-либо. «О задержании мне сообщила Танина сестра — увидела в интернете видеозапись из двора на улице Балтийской, узнала ее. Все, что я знаю: у Татьяны на вечер было назначено интервью. И вроде как она сейчас находится в отделении где-то на Солнечной».
Уточним, что у Татьяны с супругом двое несовершеннолетних детей.
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Сегодня вечером была задержана журналист издания Naviny.by Татьяна Бубликова. Как сообщил ее супруг, та даже не успела позвонить родственникам и рассказать...
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