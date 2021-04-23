Отпечаток пальца гончара давностью пять тысяч лет обнаружили в Великобритании

Источник материала: ОНТ

Археологи из Шотландии на Оркнейских островах обнаружили отпечаток пальца давностью около пяти тысяч лет, передает на BBC .

Находка принадлежит Рою Тауэрсу, который исследовал стоянку на мысу Бродгара. Он заметил некий след на черепке древней глиняной посуды. Для того, чтобы убедиться, является ли он точно отпечатком пальца, ученые сделали несколько снимков с разных ракурсов. На основе фотографий программа создала детализированную модель объекта, которую можно внимательно рассматривать со всех сторон на экране. Это помогает заметить то, что не видно невооруженным глазом.

Археологи надеются, что данные анализа отпечатка пальца помогут в дальнейшем определить пол и возраст человека.

Фото: BBC

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