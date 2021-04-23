|
135-летие Змитрока Бядули: экспозиция в честь юбилея классика открылась в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
Два праздника совпали не случайно. Всемирный день книги и авторского права, а также – 135 лет со дня рождения Змитрока Бядули. Экспозицию в честь классика белорусской литературы, открыли в минском доме, где он жил. Личные вещи писателя – из трёх государственных коллекций. Многие раритеты – впервые на показ.
Город героев книг мастера «малой прозы». Его место в Минске – уже мемориальная «Беларуская хатка». Именная скамья под окном, в котором видели Бядулю. Здесь с 1915 по 19 год квартировал автор дебютного в беллит «белага верша». Сегодня – сын за отца.
На юбилей в свете ретро-лампы собрались «музы Ясакара». Это первый поэтический псевдоним Самуила Плавника. Хиты выставки – самодельные сборники 1920-х, оформленные классиком разных жанров. Тома на этажерке - берите, читайте.
Эпиграф сегодня – «На струнах душы першы верш я зайграў…». Строка из сочинения 1909 года. Его «адрес» – село Посадец возле Логойска, малая родина Бядули. Детские рисунки - в подарок автору «Сярэбранай табакеркі». Сказка из школьной программы.
Большая, светлая, с отдельным входом... Это была комната Бядули. 105 лет назад уступил её именитому постояльцу – Богдановичу. Был рад делить кров с Песняром? Или решение вынужденное? Пожалуй, уже никто точно не может сказать. В жизни бывают встречи, которые связывают навсегда.
Свои шедевры замечательные соседи творили по ночам. В правой части дома-музея сохраняют атмосферу. Чувствуется, что Бядуля «здесь и сейчас» признался сын Плавника. Отмечать 135-летие «первого во многом» в «Беларускай хатке» будут до осени.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два праздника совпали не случайно. Всемирный день книги и авторского права, а также – 135 лет со дня рождения Змитрока Бядули. Экспозицию в честь классика...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)