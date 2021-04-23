Переговоры Лукашенко и Путина в Москве. Итоги и мнения экспертов

Источник материала: ОНТ

Взгляд из Минска на московские переговоры, которые состоялись накануне. Встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина ещё до её начала отдельные СМИ называли едва ли не судьбоносной. Однако, по уверениям Кремля, переговоры эти получились, скорее, рабочими. В общем, обошлось без сенсаций. По крайней мере, пока.

Президенты в четверг вечером общались около четырёх часов. И хоть львиная доля разговора так и осталась за закрытыми дверями переговорной комнаты, определённые сигналы Лукашенко и Путин всё же подали. И эксперты продолжают активно изучать детали разговора двух лидеров.

В целом, президенты довольны положением дел в Союзном государстве, хоть и признают, что отдельные моменты требуют больше внимания. Ход союзной интеграции в последнее время связывают с так называемыми дорожными картами. Работа по их согласованию началась в конце 2019-го. Тогда компромисса не удалось достичь по нефтегазовым вопросам и налоговой политике. Прошлой осенью переговоры возобновили. И как накануне сообщил Александр Лукашенко, неурегулированных моментов остаётся всё меньше.

Ещё в конце прошлой недели стало известно, что дорожная карта по нефти согласована – это информация российской стороны, а карта по газу в стадии доработки. Очевидно, что налоговое соглашение также близко к окончательному варианту. Похоже, за последние месяцы партнёры смогли сделать то, чего не удавалось на протяжении долгого времени, говорят аналитики.

Дмитрий Голубничий, аналитик Белорусского института стратегических исследований: «Дорожные карты являются чёткой индикацией того, что ведётся кропотливая работа. Характер, с которым это преподносится массовой аудитории, говорит нам, что в скором времени с высокой вероятностью работа над дорожными картами будет завершена. Мотивация сторон предельно ясна – таким образом и Беларусь, и Россия стремятся нивелировать вызовы и угрозы, которые исходят с внешнего контура Союзного государства».

Валерий Мацель, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Беларуси: «Важнейшими вопросами, конечно, являются вопросы торгово-экономического сотрудничества и, конечно, вопросы национальных интересов. Несмотря на самую тесную близость, бизнес остаётся бизнесом, и здесь идёт движение очень осторожное. Но при всём этом мы не можем не видеть динамику. Из почти 30 карт 26-27 уже реально согласованы. Остались две-три именно экономического характера. Мне кажется, что к осени эта работа всё-таки будет завершена. И с большой долей уверенности можно говорить, что эти документы будут подписаны».

Ещё один посыл от президентов – углубление взаимодействия в сфере безопасности, в том числе военно-технического сотрудничества. При этом, по заявлениям Кремля, тема возможного размещения российской военной базы в Беларуси, которая не первый месяц будоражит общественность, на встрече в Кремле не поднималась.

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