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Переговоры Лукашенко и Путина в Москве. Итоги и мнения экспертов
Источник материала: ОНТ
Взгляд из Минска на московские переговоры, которые состоялись накануне. Встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина ещё до её начала отдельные СМИ называли едва ли не судьбоносной. Однако, по уверениям Кремля, переговоры эти получились, скорее, рабочими. В общем, обошлось без сенсаций. По крайней мере, пока.
Президенты в четверг вечером общались около четырёх часов. И хоть львиная доля разговора так и осталась за закрытыми дверями переговорной комнаты, определённые сигналы Лукашенко и Путин всё же подали. И эксперты продолжают активно изучать детали разговора двух лидеров.
В целом, президенты довольны положением дел в Союзном государстве, хоть и признают, что отдельные моменты требуют больше внимания. Ход союзной интеграции в последнее время связывают с так называемыми дорожными картами. Работа по их согласованию началась в конце 2019-го. Тогда компромисса не удалось достичь по нефтегазовым вопросам и налоговой политике. Прошлой осенью переговоры возобновили. И как накануне сообщил Александр Лукашенко, неурегулированных моментов остаётся всё меньше.
Ещё в конце прошлой недели стало известно, что дорожная карта по нефти согласована – это информация российской стороны, а карта по газу в стадии доработки. Очевидно, что налоговое соглашение также близко к окончательному варианту. Похоже, за последние месяцы партнёры смогли сделать то, чего не удавалось на протяжении долгого времени, говорят аналитики.
Ещё один посыл от президентов – углубление взаимодействия в сфере безопасности, в том числе военно-технического сотрудничества. При этом, по заявлениям Кремля, тема возможного размещения российской военной базы в Беларуси, которая не первый месяц будоражит общественность, на встрече в Кремле не поднималась.
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Взгляд из Минска на московские переговоры, которые состоялись накануне. Встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина ещё до её начала отдельные СМИ называли...
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