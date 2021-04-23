Ремонты дорог, благоустройство и земельные споры: депутаты Палаты представителей помогают белорусам решать проблемы на местах

Источник материала: ОНТ

Работа в интересах людей – депутаты продолжают решать проблемы на местах. Чаще всего это вопросы житейские. От ремонта печи до назначения пенсии. Где-то всё решается на уровне местной администрации, а иногда – благодаря личной инициативе депутата.

Вместо старого здания водокачки в деревне Глыбочка теперь небольшой контейнер. Внутри всё оборудование, чтобы обеспечить сельчан чистой водой. Ждали станцию обезжелезивания только к этому лету, а получили намного раньше, полгода назад. Всё благодаря обращению жителей. Теперь ждут замены водопровода.

Алина Васенева, житель д Глыбочка: «У нас все вёдра были ржавые, даже налёты были. Сейчас намного лучше стало».

В Ушачах жители улицы Молодежной тоже поначалу не могли нарадоваться, когда им подвели газ и водопровод. Но в дождь дорогу постоянно размывает. С улиц, расположенных выше, идут потоки воды, уносят песок с проезжей части в речку, и покрытие необходимо всё время подсыпать.

Жители написали коллективное обращение и пришли на прием к Владимиру Андрейченко. С проблемой разобрались, с сегодняшнего дня списки заказов дорожных служб пополнен улицей Молодежной. И коммунальные темы в Ушачах – самые обсуждаемые. За последние годы в райцентре много сделано, например, появился современный оздоровительный комплекс, обновили дом культуры. Сейчас приводят в порядок тротуары, подъезды, дворы.

Владимир Андрейченко, Председатель Палаты Представителей Национального собрания Беларуси: «Сама жизнь подсказывает что это такая важная форма общения, с населением, и она довольно положительно оценивается нашими людьми, и будем говорить не в каждой стране, вот сегодня можно простому человеку напрямую пообщаться с руководством страны».

Как минимум ещё на одной улице в Беларуси сегодня праздник. В Гродно на Архитектурной устанавливают дорожные знаки, ограничивающие скорость. На тихой улочке водители часто лихачат. А рядом ни тротуара, ни оборудованных обочин. Однажды и вовсе чуть не дошло до беды.

Добивались установки знаков почти полгода. ГАИ сразу дали разрешение, но кому выполнять – коммунальщикам или специальными монтажным служба – долго не могли решить. Пришлось обращаться за помощью.

Татьяна Диковская, житель г.Гродно: «Если не депутат, то кто же, к кому уже обращаться, у меня уже больше не приходило никакой мысли в голову, кто же уже может мне помочь. И я, обращаясь к депутату, была уже практически уверена, что она мне поможет. И я оказалась права».

Елена Потапова, депутат Палаты Представителей Национального собрания: «Это, конечно, радует, уважение граждан. Но невозможно быть профессионалом во всех сферах. И лично у меня даже бывают моменты, когда нужно хорошо еще разобраться в какую из служб, в какую из организаций нужно обратиться. Но приятно, что в основном нас слышат, идут навстречу, и решение отдельных вопросов показывает, что это эффективно».

Местные благодарны депутату, теперь полны новых планов по благоустройству микрорайона. Составляют списки просьб и пожеланий

И таких просьб – простых, житейских – депутатам всех уровней поступает много. Зачастую к ним идут как в последнюю инстанцию, когда все остальные варианты исчерпаны. Личные приёмы и прямые телефонные линии, электронные обращение, служба «одно окно» – доступны разные формы общения с властью. А это значит, доступ и к главе сельсовета и к депутату или министру – есть у каждого белоруса.

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