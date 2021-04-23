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Ремонты дорог, благоустройство и земельные споры: депутаты Палаты представителей помогают белорусам решать проблемы на местах
Источник материала: ОНТ
Работа в интересах людей – депутаты продолжают решать проблемы на местах. Чаще всего это вопросы житейские. От ремонта печи до назначения пенсии. Где-то всё решается на уровне местной администрации, а иногда – благодаря личной инициативе депутата.
Вместо старого здания водокачки в деревне Глыбочка теперь небольшой контейнер. Внутри всё оборудование, чтобы обеспечить сельчан чистой водой. Ждали станцию обезжелезивания только к этому лету, а получили намного раньше, полгода назад. Всё благодаря обращению жителей. Теперь ждут замены водопровода.
В Ушачах жители улицы Молодежной тоже поначалу не могли нарадоваться, когда им подвели газ и водопровод. Но в дождь дорогу постоянно размывает. С улиц, расположенных выше, идут потоки воды, уносят песок с проезжей части в речку, и покрытие необходимо всё время подсыпать.
Жители написали коллективное обращение и пришли на прием к Владимиру Андрейченко. С проблемой разобрались, с сегодняшнего дня списки заказов дорожных служб пополнен улицей Молодежной. И коммунальные темы в Ушачах – самые обсуждаемые. За последние годы в райцентре много сделано, например, появился современный оздоровительный комплекс, обновили дом культуры. Сейчас приводят в порядок тротуары, подъезды, дворы.
Как минимум ещё на одной улице в Беларуси сегодня праздник. В Гродно на Архитектурной устанавливают дорожные знаки, ограничивающие скорость. На тихой улочке водители часто лихачат. А рядом ни тротуара, ни оборудованных обочин. Однажды и вовсе чуть не дошло до беды.
Добивались установки знаков почти полгода. ГАИ сразу дали разрешение, но кому выполнять – коммунальщикам или специальными монтажным служба – долго не могли решить. Пришлось обращаться за помощью.
Местные благодарны депутату, теперь полны новых планов по благоустройству микрорайона. Составляют списки просьб и пожеланий
И таких просьб – простых, житейских – депутатам всех уровней поступает много. Зачастую к ним идут как в последнюю инстанцию, когда все остальные варианты исчерпаны. Личные приёмы и прямые телефонные линии, электронные обращение, служба «одно окно» – доступны разные формы общения с властью. А это значит, доступ и к главе сельсовета и к депутату или министру – есть у каждого белоруса.
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Ремонты дорог, благоустройство и земельные споры: депутаты Палаты представителей помогают белорусам решать проблемы на местах
Работа в интересах людей – депутаты продолжают решать проблемы на местах. Чаще всего это вопросы житейские. От ремонта печи до назначения пенсии. Где-то всё...
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