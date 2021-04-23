Sony PlayStation создала искусственный интеллект, который сможет заменить геймера и пройти сложные миссии

Источник материала: ОНТ

PlayStation запатентовала технологию искусственного интеллекта (ИИ), который сможет заменять геймера в видеоиграх. Об этом сообщил портал Screen Rant.

Система будет помогать игроку, когда ему нужно будет отойти от компьютера. Также игрокам теперь не придется обращаться к своим знакомым для прохождения сложных миссий. ИИ сможет проходить тяжелые уровни за геймера. Причем происходить это будет на основе анализа стиля игры человека.

Компания подала заявку на патент ещё год назад, но о проекте стало известно только сейчас. Он получил название «Автоматизированный режим управления искусственным интеллектом (ИИ) для выполнения определенных задач в игровых приложениях».

Фото: pixabay

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