ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Sony PlayStation создала искусственный интеллект, который сможет заменить геймера и пройти сложные миссии

23.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Sony PlayStation создала искусственный интеллект, который сможет заменить геймера и пройти сложные миссии

PlayStation запатентовала технологию искусственного интеллекта (ИИ), который сможет заменять геймера в видеоиграх. Об этом сообщил портал Screen Rant.

Система будет помогать игроку, когда ему нужно будет отойти от компьютера. Также игрокам теперь не придется обращаться к своим знакомым для прохождения сложных миссий. ИИ сможет проходить тяжелые уровни за геймера. Причем происходить это будет на основе анализа стиля игры человека.

Компания подала заявку на патент ещё год назад, но о проекте стало известно только сейчас. Он получил название «Автоматизированный режим управления искусственным интеллектом (ИИ) для выполнения определенных задач в игровых приложениях».

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
PlayStation запатентовала технологию искусственного интеллекта (ИИ), который сможет заменять геймера в видеоиграх. Об этом сообщил портал Screen Rant. Система будет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Апэляцыю Чульцовай і Андрэевай адхілілі. Лосік скончыў знаёміцца са справай. Найважнейшае за 23 красавіка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by