О спорте и жизни после него: что обсуждалось на Национальном форуме атлетов в НОК Беларуси?

Источник материала: ОНТ

Национальный форум атлетов сегодня прошёл в штаб-квартире НОК Беларуси. Но говорили скорее не о спорте, а о жизни после него. И о том, что для профессионального спортсмена после окончания карьеры важно не затеряться в мире и приносить пользу уже в других областях. А еще о мотивации и образовании в спортивной индустрии. Инициаторами такой площадки стал НОК Беларуси и российский международный олимпийский университет.

Чем заняться после окончания спортивной карьеры? Эта тема была актуальна всегда. И для многих стран. Кто-то может выступать до 35-40 лет. Другие завершают карьеру в 20. Мало кто из атлетов может обеспечить себе безбедную старость за счёт гонораров и призовых. Но как быть остальным? Согласно исследованиям более 40% спортсменов даже не думали, что будут делать, когда больше нет тренировок и стартов. В других опросах девять из десяти не делали ничего, чтобы найти место в жизни после спорта.

Международный олимпийский университет (в народе РМОУ) открылся в Сочи в 2013 году и сразу стал очень популярен у экс-спортсменов. Правда, поступить туда можно, уже имея высшее образование. На открытие приезжал президент МОК Томас Бах. Одной из выпускниц стала легендарная гимнастка Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка.

Её пример, пожалуй, самый яркий. Тот случай, когда после спорта карьера взлетела (как и Светлана в гимнастике) на невероятную высоту. И сегодня она одна из самых влиятельных женщин в российском спорте.

Светлана Хоркина дважды хотела завершить карьеру (причины были разными), но всякий раз находила в себе силы, возвращалась и побеждала. Снова и снова. И все эти качества, характер, умноженные знания сделали ее успешной после спорта. На нее сотни спортсменов бывших и действующих смотрели с горящими глазами. Сегодня Хоркину удалось по-настоящему растрогать другой спортсменке, нашей биатлонистке Анне Соле, которая уже в 20 ушла из большого спорта. Но сейчас снова в деле и на пьедестале.

Национальный олимпийский комитет всегда делал очень много важных и нужных вещей для наших атлетов. И сотрудничество с олимпийским университетом еще один шаг, чтобы поддержать спортсменов. Теперь такие форумы будут проводить чаще, а белорусов в университете станет больше. В зале олимпийской славы собралось более 100 человек. Ведь рано или поздно со спортом придётся прощаться…

И главный посыл сегодня: имея мощные знания в спортивной индустрии перед атлетом открываются любые двери: менеджерских позиции до министерских кресел.

После полуторачасового общения, которое временами перерастало в горячий спор, спикеры и слушатели рассредоточились локально, где с интересом обсуждали создание личного бренда, новые информационные технологии – форум продлится еще и завтра. Слишком велик интерес.

А в это время проходили выборы в комиссию НОК Беларуси. Которая, собственно, у нас занимается поддержкой своих родных атлетов. По результатам голосования в нее вошли: Алла Цупер, Максим Мирный, Михаил Грабовский, Екатерина Галкина, Екатерина Карстен и Александр Богданович. Ещё четыре человека выберут на исполкоме НОК. Хочется пожелать новой комиссии удачи. Ведь при подготовке к Олимпиаде и на самих играх она нам очень понадобится.

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