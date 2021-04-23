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Лукашенко 24 апреля отправится в рабочую поездку по регионам, пострадавшим от катастрофы на ЧАЭС
Источник материала: ОНТ
24 апреля Александр Лукашенко начнёт поездку по регионам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС.
26 апреля исполняется 35 лет со дня трагедии. Традиции президентских поездок на эти земли – не одно десятилетие. Сегодня Президент облетел Гомельскую область на вертолёте. А завтра продолжит ревизию с земли.
Основное внимание – жизни людей, восстановлению земель и посевной. В Гомельщине Александр Лукашенко пробудет до понедельника.
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24 апреля Александр Лукашенко начнёт поездку по регионам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС. 26 апреля исполняется 35 лет со дня трагедии. Традиции...
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