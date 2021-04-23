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Лукашенко 24 апреля отправится в рабочую поездку по регионам, пострадавшим от катастрофы на ЧАЭС

23.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко 24 апреля отправится в рабочую поездку по регионам, пострадавшим от катастрофы на ЧАЭС

24 апреля Александр Лукашенко начнёт поездку по регионам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС.

26 апреля исполняется 35 лет со дня трагедии. Традиции президентских поездок на эти земли – не одно десятилетие. Сегодня Президент облетел Гомельскую область на вертолёте. А завтра продолжит ревизию с земли.

Основное внимание – жизни людей, восстановлению земель и посевной. В Гомельщине Александр Лукашенко пробудет до понедельника.

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24 апреля Александр Лукашенко начнёт поездку по регионам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС. 26 апреля исполняется 35 лет со дня трагедии. Традиции...
 
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