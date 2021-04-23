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Вступительная кампания-2021: установлены сроки подачи документов в вузы
Источник материала: ОНТ
Министерство образования
Установлены сроки приема документов:
Лица, поступающие в вузы на платной основе и не сдающие вступительные испытания, подают документы в следующие сроки:
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Министерство образования опубликовало сроки проведения вступительной кампании в 2021 году для получения высшего образования I ступени. Установлены сроки приема...
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