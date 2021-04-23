Вступительная кампания-2021: установлены сроки подачи документов в вузы

Источник материала: ОНТ

Министерство образования опубликовало сроки проведения вступительной кампании в 2021 году для получения высшего образования I ступени.

Установлены сроки приема документов:

с 20 по 26 июля – для лиц, поступающих в вузы на бюджетной и платной основах;

с 20 по 28 июля – для лиц, поступающих на дневную форму обучения в УВО сельскохозяйственного профиля на бюджетной и платной основах;

с 15 ноября по 5 декабря – для поступающих на заочную форму в УВО сельскохозяйственного профиля на бюджетной и платной основах.

Лица, поступающие в вузы на платной основе и не сдающие вступительные испытания, подают документы в следующие сроки:

с 20 июля по 5 августа – в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС;

с 20 июля по 10 августа – в дневной форме обучения по сельскохозяйственным специальностям (с 15 ноября по 5 декабря в заочной форме образования по данному направлению);

с 20 июля по 9 августа – в иных УВО.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram