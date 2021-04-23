Чернобыль – 35 лет спустя: как возрождаются территории, пострадавшие от крупнейшей ядерной катастрофы XX века

Источник материала: ОНТ

Спустя 35 лет после аварии на Чернобыльской АЭС Беларусь продолжает возрождать пострадавшие территории. Многие из них, уверяют ученые, можно использовать. Сейчас важно каждый клочок земли, который вернули или только намерены вернуть в хозяйственный оборот, тщательно исследовать. Но давайте не забывать, эта трагедия настолько многогранна, что о какой сфере ни говори, везде есть пострадавшие. Понятное дело, в их числе люди. От тех, кто в те страшные дни спасал от последствий, до целых семей, которым пришлось покинуть родные дома навсегда. Локальная авария за считанные дни превратилась в техногенную катастрофу. Масштабов которой «до» человек и не видел.

Ему пришлось заглянуть в жерло пылающего реактора. Благо, с высоты полета. В год аварии Александру Каребко было 36, он служил под Новополоцком командиром самого большого вертолета в мире Ми-26. Через несколько дней после аварии на Чернобыльской АЭС его эскадрилью перебазировали в Чернигов, ближе к Припяти. Вертолеты, вспоминает, летали в сторону атомной станции, чтобы засыпать песком реактор. Его команда в том числе.

Александр Каребо, участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС: «Когда подлетали к реактору, и у нас на вертолете был дозиметр, стрелка уже начинает становиться на упор, значит, более 300 рентген, а сколько было на самом деле, мы не знаем. Никто из наших военнослужащих не сказал, что я не полечу, мне страшно. Потому что надо было защищать людей».

Когда взорвался реактор в Чернобыле, даже самые маститые специалисты не могли предположить масштабы катастрофы. Как и то, что на их преодоление понадобятся десятилетия. Сегодня по самым скромным подсчетам ущерб от аварии оценивается в 235 миллиардов долларов. Львиная доля бюджета страны вот уже 35 лет уходит на восстановление пострадавших территорий. Созданы специальные программы возрождения сельхозугодий, лесного фонда и развития медицины.

Александр Никитин, заместитель директора Института радиобиологии НАН Беларуси: «Постепенно плотности загрязнения снижаются и, соответственно, сокращаются зоны радиоактивного загрязнения. И вот эти вот участки, которые очистились, можно так сказать. Там, где менее 1, менее 5 кюри на квадратный километр, их уже вполне можно использовать в хозяйственном обороте, по поводу радиации беспокоиться не стоит».

30-километровой зоны это не касается. Она загрязнена трансурановыми элементами. У них период полураспада даже не десятилетия, а века! Сельское хозяйство тогда 35 лет назад пострадало больше всего – исчезли полсотни колхозов. Теперь, прежде чем на лугу, который когда-то оказался в зоне бедствия, вновь будет пастись корова, его обследуют радиологи.

Николай Цыбулько, заместитель директора Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси: «В нашей республике приняты очень жесткие нормативы по контролю содержания радионуклидов в пищевых продуктах в сельскохозяйственном сырье и кормах. Особенно по стронцию. Норматив содержания стронция в хлебе, молоке, картофеле у нас в 5-6 раз ниже, чем в России».

Славгородский район – один из наиболее пострадавших. Радиация накрыла почти треть его территории. Скептики считали регион бесперспективным. Прошли годы. Загрязнённая территория значительно сократилась. Президент инициировал разработку программы по развитию этих территорий. Беспрецедентные меры поддержки юго-востока, льготы для инвесторов.

Руслан Страхар, заместитель председателя Могилёвского облисполкома: «Программа нацелена и на развитие производственных площадок. И на привлечение, и на закрепление трудовых ресурсов. Программой предусмотрен целый ряд преференций по приобретению жилья, привлечению трудовых ресурсов. Льготы по подоходному налогу, отчислениям в Фонд социальной защиты, что очень важно для бизнеса и людей, которые будут тут работать».

Строить жильё здесь можно всего под 1% на 20 лет. За время действия программы в районе построили 17 тысяч квадратных метров жилья. В этом новом микрорайоне всего полгода назад открылся и детский сад для 75 малышей.

Конечно, любое развитие стоит немалых денег. Но под специальные программы их выделяют. Дальше – дело за людьми. Как показала история, белорусы лишь сплачиваются перед лицом общенационального бедствия – словом и делом.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Для того чтобы развивался райцентр, агрогородок, нужно, чтобы у людей была прежде всего работа. И эта задача здесь реализовывается. Построили детский сад. Я вам скажу, сегодня очень важный показатель – здесь прирастает рождаемость. И это очень важная задача для страны».

Еще три десятка лет назад увидеть в этих лесах человека казалось чем-то из области фантастики. Но уже сегодня здесь работают целые бригады. Теперь древесину можно заготавливать. Не везде, конечно. Перед использованием ее проверят на уровень радиации.

Возвращение к жизни загрязненных территорий будет продолжаться. Ученые добавляют: конечно, как феникс, земля из пепла не возродится. На полураспад некоторых радиоактивных элементов уйдет не один век. Но тем весомей будет вклад в эту работу каждого поколения.

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