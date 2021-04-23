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Адвокат Эльман Пашаев заявил, что были люди, готовые за деньги взять на себя вину по делу Ефремова

23.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что были люди, готовые за деньги взять на себя вину по делу Ефремова

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что были люди, которые предлагали за деньги взять на себя вину в деле с российским актёром. Об этом адвокат заявил в ходе допроса по делу в отношении трех свидетелей ДТП, которых обвиняют в даче ложных показаний.

По словам адвоката, сначала он разыскал Александра Кобца, а затем через него вышел на Андрея Гаева. Последний долго отказывался, но в итоге его удалось уговорить. Пашаев даже купил ему билеты из Анапы в Москву.

Адвокат заявил, что не платил лжесвидетелям за их показания. При этом он выразил готовность оплатить штрафы за обвиняемых в лжесвидетельстве, если будет необходимо.

Фото: Pixabay


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Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что были люди, которые предлагали за деньги взять на себя вину в деле с российским актёром. Об этом адвокат...
 
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