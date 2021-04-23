Адвокат Эльман Пашаев заявил, что были люди, готовые за деньги взять на себя вину по делу Ефремова

Источник материала: ОНТ

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что были люди, которые предлагали за деньги взять на себя вину в деле с российским актёром. Об этом адвокат заявил в ходе допроса по делу в отношении трех свидетелей ДТП, которых обвиняют в даче ложных показаний.

По словам адвоката, сначала он разыскал Александра Кобца, а затем через него вышел на Андрея Гаева. Последний долго отказывался, но в итоге его удалось уговорить. Пашаев даже купил ему билеты из Анапы в Москву.

Адвокат заявил, что не платил лжесвидетелям за их показания. При этом он выразил готовность оплатить штрафы за обвиняемых в лжесвидетельстве, если будет необходимо.

Фото: Pixabay





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram