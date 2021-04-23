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В мире установлен новый недельный рекорд по числу заболевших COVID-19. Это максимум с начала пандемии
Источник материала: ОНТ
Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 за последнюю неделю выросло на 5,7 млн. Это максимум с начала пандемии, свидетельствуют подсчеты
Предыдущий максимум – 5,36 млн – зафиксировали в середине декабря 2020 года.
Активнее всего темпы заражения фиксируются в Индии и странах Латинской Америки. При этом в Восточной Европе, несмотря на всплеск заражений в начале месяца, ситуация стабилизировалась.
Фото: pixabay
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В мире установлен новый недельный рекорд по числу заболевших COVID-19. Это максимум с начала пандемии
Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 за последнюю неделю выросло на 5,7 млн. Это максимум с начала пандемии, свидетельствуют подсчеты ТАСС. Предыдущий...
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