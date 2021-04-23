В мире установлен новый недельный рекорд по числу заболевших COVID-19. Это максимум с начала пандемии

Источник материала: ОНТ

Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 за последнюю неделю выросло на 5,7 млн. Это максимум с начала пандемии, свидетельствуют подсчеты ТАСС .

Предыдущий максимум – 5,36 млн – зафиксировали в середине декабря 2020 года.

Активнее всего темпы заражения фиксируются в Индии и странах Латинской Америки. При этом в Восточной Европе, несмотря на всплеск заражений в начале месяца, ситуация стабилизировалась.

Фото: pixabay

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