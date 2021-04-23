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Выездное заседание Совета Республики прошло в Славгороде

23.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выездное заседание Совета Республики прошло в Славгороде

Грамотно выстроенная работа ускорит развитие регионов. Выездное заседание Совета Республики сегодня прошло в Славгороде. Это юго-восток Могилёвской области, некогда чернобыльский район.

Программа развития дала ему вторую жизнь. За прошедшие пять лет вложенные средства не только окупились, но и принесли прибыль. Открываются новые предприятия, в регионе достаточно рабочих мест. Всё больше внимания уделяют социальной сфере. Ещё несколько лет – и условия жизни должны быть не хуже, чем в целом по Могилёвской области.

Ещё из положительных изменений – Голубая криница стала туристическим объектом и тоже приносит дивиденды. Впереди большая работа по восстановлению территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Программа развития юго-востока Могилёвской области продлена ещё на пять лет.

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Грамотно выстроенная работа ускорит развитие регионов. Выездное заседание Совета Республики сегодня прошло в Славгороде. Это юго-восток Могилёвской области,...
 
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