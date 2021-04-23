ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лидер «Альтернативы» Олег Корбан вышел на свободу после приговора суда

24.04.2021 06:15 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Лидер общественного объединения «Альтернатива» Олег Корбан вечером 23 апреля сообщил в «Фейсбуке» о своем освобождении после приговора суда — полтора года ограничения свободы.

 

Лидер «Альтернативы» Олег Корбан вышел на свободу после приговора суда
Олег Корбан. Фото: alternativaby.net.

 

«Чудо свершилось, сегодня меня выпустили на свободу! <…> Подробности будут позже, сейчас начинаю адаптироваться к вашей свободе))) P.S. Всем, кто поддерживал меня и мою семью, — Большая Благодарность))))», — написал Корбан.

Он был задержан 25 октября прошлого года. В его квартире силовики изъяли технику, мобильные телефоны, бело-красно-белый флаг и другие вещи.

Корбан был обвинен по ст. 342 Уголовного кодекса (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок). 3 декабря правозащитники признали его политзаключенным.

 

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер общественного объединения «Альтернатива» Олег Корбан вечером 23 апреля сообщил в «Фейсбуке» о своем освобождении после приговора суда — полтора года...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как задерживали журналистку БелаПАН — «бдительные» соседи вызвали милицию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by