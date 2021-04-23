Как задерживали журналистку БелаПАН — «бдительные» соседи вызвали милицию

Журналистка БелаПАН Татьяна Бубликова вышла на свободу. Тем временем проясняются обстоятельства ее задержания .





Вместе с оператором она брала на улице Балтийской интервью у 21-летней Марии Сафоновой, которую белорусские правозащитники признали политзаключенной. Сафонова была задержана 7 октября прошлого года и обвинена по ст. 341 Уголовного кодекса (осквернение сооружений и порча имущества).

12 ноября суд Ленинского района Минска приговорил ее к двум месяцам ареста за то, что девушка краской написала «Жыве Беларусь» и нанесла изображения в виде бело-красно-белого флага. Наказание она отбывала с 24 февраля по 21 апреля.

Разговор журналистки с бывшей политзаключенной привлек внимание граждан, в том числе соседки, которая свидетельствовала против Сафоновой на суде. Она начала возмущаться, а затем вызвала милицию.

В это время, завершив съемку, оператор вызвал такси и уехал, а Бубликова зашла к Сафоновой домой. На выходе журналистка была задержана и доставлена в общественный пункт охраны порядка на улице Солнечной.

У Татьяны Бубликовой двое малолетних детей, ее обязаны отпустить на свободу в соответствии с КоАП.