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МАРТ вынес предупреждение хозяину «Табакерок » — компании «Энерго-Оил»

24.04.2021 06:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло предупреждение компании «Энерго-Оил» за «злоупотребление доминирующим положением» на табачном рынке.

 

МАРТ вынес предупреждение хозяину «Табакерок » — компании «Энерго-Оил»
Фото: petitions.by.

 

Как сообщает БелаПАН, «Энерго-Оил» владеет сетью киосков «Табакерка», является единым реализатором продукции гродненской табачной фабрики «Неман». Компания подконтрольна бизнесмену Алексею Олексину.

«По результатам проведенного МАРТ анализа товарного рынка табачных изделий (оптовая торговля / оптовая реализация) на предмет определения хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на данном товарном рынке, а также в части определения возможных факторов, затрудняющих доступ на него, СЗАО «Энерго-Оил» с 15 января 2021 г. включено в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, по товарной позиции «табачные изделия (оптовая торговля), за исключением табачных изделий, импортируемых обществом», — сообщает МАРТ.

В связи с этим министерство «выдало предупреждение СЗАО «Энерго-Оил» о необходимости разработки правил торговой практики, направленных на обеспечение недискриминационного доступа к товарам, а именно содержащей: объемы поставки и ассортимент товаров, порядок и условия оплаты, доставки товаров, меры ответственности за нарушение обязательства, иные условия, исключающие навязывание потребителю экономически или технологически не обоснованных условий договора, предусматривающего поставки товаров, невыгодных для него или не относящихся к предмету указанного договора».

Срок исполнения до 1 июня этого года. В то же время «по ходатайству лица, в отношении которого выдано предупреждение, и при наличии достаточных оснований полагать, что в установленный срок предупреждение не может быть выполнено, указанный срок может быть продлен антимонопольным органом».

«Табакерки» неоднократно повреждались гражданами, которые считают, что бизнесмен Олексин приближен к Александру Лукашенко.

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло предупреждение компании «Энерго-Оил» за «злоупотребление доминирующим положением» на табачном...
 
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