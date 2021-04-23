ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

JPMorgan заявил, что сожалеет о решении финансировать Суперлигу

24.04.2021 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Представители американского банка JPMorgan заявили, что сожалеют о решении поддержать ведущие футбольные клубы Европы в проекте Суперлиги. Как пишет Reuters, организация «неверно оценила, как эту сделку воспримет широкое футбольное сообщество».


 

Не смогли представители банка спрогнозировать и то, как решение финансировать Суперлигу отразится на репутации финансового учреждения.

Мы вынесем для себя уроки из этой ситуации», — прокомментировал представитель JPMorgan, пишет Оfficelife.media

Американский финансовый холдинг планировал выделить участникам европейского футбольного турнира €3,5 млрд на инфраструктуру и восстановление после пандемии. В итоге скандал вокруг Суперлиги отразился и на репутации банка: рейтинговое агентство Standard Ethics понизило его рейтинг корпоративной устойчивости.

О создании проекта Суперлиги 19 апреля объявили 12 европейских футбольных клубов, но уже 21 апреля проект был поставлен на паузу, после того как его осудили FIFA, UEFA, а также многие болельщики.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители американского банка JPMorgan заявили, что сожалеют о решении поддержать ведущие футбольные клубы Европы в проекте Суперлиги. Как пишет Reuters, организация...
 
Новости дня
Новости разные
 
Журналістку затрымалі падчас інтэрвію з былой палітзьняволенай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by