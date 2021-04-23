



Геннадий Гудков / Reuters​





передает Еврорадио, что на оперативных съёмках, которые показали по телевидению, обсуждается возможность сменить власть в Беларуси. Гудков отметил,Еврорадио, что на оперативных съёмках, которые показали по телевидению, обсуждается возможность сменить власть в Беларуси.





"Перед нами обсуждение возможности смены власти в Беларуси. Как мы знаем, власть там узурпирована. В преамбуле Всеобщей декларации прав человека есть право народа, который угнетают, на восстание и свержение диктатора. Эту декларацию подписал в 1948 году СССР, и те страны, которые входили в его состав", — отмечает Гудков. Он подчёркивает, что белорусский народ лишён права формировать власть, поэтому имеет право на восстание.





Экс-полковник ФСБ говорит, что никаких свидетельств настоящей подготовки переворота не показано — только разговоры: "Мы не видим ни оружия, ни хранилищ, ни денег, ни паролей, ни явок, ни партизан. Люди собрались обсудить план смены власти в Беларуси. Они имеют такое право. Они прекрасно понимают, что пути легальной политической смены власти уничтожены. Если в стране уничтожаются легальные, цивилизованные и бесконфликтные способы смены власти, то ждите другого. Говорить о том, что сейчас в Беларуси действуют какие-то законы, было бы очень легкомысленно".





Всю историю с "попыткой переворота" Гудков называет грамотной игрой спецслужб: "Мой жизненный, оперативный и политический опыт говорит о том, что это хорошо разыгранная провокация, оперативная игра, которую ведут спецслужбы через свою агентуру или штатных сотрудников под прикрытием с этими незадачливыми подельниками. По большому счёту, с "чайниками". Они стали жертвами оперативных комбинаций спецслужб. Их подставили, внушили, легендировали, что среди них генералы".





Он вспоминает известную историю с операцией "Трест" в 1920-х, когда чекисты заманили в Советский Союз Бориса Савинкова. Ради этого создавался вид развитой подкольной сети с базами и явками в разных городах, которые показывали эмиссарам Савинкова. В конце концов тот поверил, перешёл советскую границу — и попался чекистам.





Гудков не отрицает, что помочь белорусским спецслужбам могло и российское ФСБ: "ФСБ подыграло и помогло. У Путина такие же проблемы, как и у Лукашенко. Возможно, не сейчас, но в будущем. Путин и Лукашенко ненавидят один другого, но несчастье держать власть на штыках сближает их. А репутация, что у КГБ, что у ФСБ или у ГРУ очень сильно запятнана непрофессионализмом, и участием в актах государственного террора, и защитой режимов, которые узурпировали власть".





Экс-полковник ФСБ предостерегает тех белорусов, которые ещё надеются на российские власти: "Россия — это то же самое, что и Беларусь, но где процессы застряли где-то на полгода . Ничего хорошего Беларуси при путинском режиме на ждите. Пока не сменится власть в России, Беларуси надеяться на Москву абсолютно бессмысленно, опасно и вредно. Путин уже практически соорудил полицейскую хунту, он узурпировал власть, решил держать её грубой силой. Чего вы ожидаете от российского режима в этой ситуации? Чего ждут белорусы от полицейской хунты Путина? Никакой человек, поставленный Кремлём в Беларуси, ничего хорошего для Беларуси не сделает. А может, даже сделает хуже".





КГБ Беларуси задержал юриста Юрия Зенковича и литературоведа Александра Федуту (в Москве), а также председателя Партии БНФ Григория Костусёва (в Шклове). Их обвиняют в попытке захвата власти.