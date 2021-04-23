Источник материала: Sputnik Беларусь

Эпизод сражений будущего отработала морская пехота Нидерландов. Условно захваченное торговое судно пришлось освобождать при помощи высокотехнологичного оборудования. В атаку был брошен десант на вертолетах и скоростных катерах, а также передовой разведчик с реактивным ранцем за спиной. "Летающий солдат" превзошел по скорости технику и первым достиг палубы корабля.

Возможно, внезапное появление "воздухоплавающего" бойца и стало решающим фактором в успехе операции. Впрочем, применение такого ранца остается спорным. Как видно на записи, военнослужащий действовал практически без прикрытия, а перелет делает его крайне уязвимым на открытой местности. К тому же, прежде чем занять боевую позицию, ему понадобилось время, чтобы снять "доспехи управления" и взять в руки оружие.

Так или иначе, военные тщательно проанализируют применение реактивного ранца в армейских подразделениях. Только потом будут сделаны выводы об эффективности гаджета.

Испытания реактивного ранца активно ведутся в Европе и США. Мнения военных об использовании девайса расходятся. Никто не оспаривает высокоскоростные характеристики оборудования. Но пригодится ли приспособление для штурмовых частей спецназа, разведки, снабжения или оказания экстренной помощи парамедиками – вопрос открытый. Нет пока и единого мнения по поводу надежности устройства: для управления, как правило, пилотов необходимо готовить по отдельной программе, иначе случаются аварии, которые уже не раз заканчивались гибелью испытателей.

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