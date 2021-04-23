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Почему Западу не выгоден союз Беларуси и России?

24.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Дальнейшее развитие сотрудничества между Беларусью и Россией будет строиться на углублении интеграционных отношений. Ключевыми направлениями развития станут экономика и безопасность, считают участники видеомоста Москва-Минск на тему "Союзные тренды 2021: направления интеграции России и Беларуси", прошедшем в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

Лейтмотивом встречи экспертов двух стран стали переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве 22 апреля.

Если рассматривать ситуацию с точки зрения экономики, то, как считает эксперт Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, сегодня усилия двух государств направлены на выход из кризиса, причиной которого стала всемирная пандемия COVID-19. Причем оздоравливать экономику страны планируют по-новому. В современных реалиях важен не рост товарооборота как таковой, а взаимное проникновение и реализация крупных проектов.

"То есть рост не количественный, а именно ориентированный на высокодоходные продукты, высокодоходные услуги, которые как раз способствовали бы возможности зарабатывать нашим двум странам и одновременно давать зарабатывать населению наших стран, повышать его благосостояние. Это однозначно отрасли, связанные с наукой, технологиями, высокотехнологическими продуктами и услугами", – уточнил Авдонин.

Второй ключевой вопрос на повестке дня – безопасность двух стран. Четко выстроенная система позволит нивелировать западные угрозы. 

И все же, считают эксперты, любые нападки извне не смогут расшатать общество, которое планомерно укрепляет Союзное государство.

В частности, как высказался декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин, необходимо изменение восприятии союза России и Беларуси в общественном сознании.

"В Беларуси союзнические отношение с Россией имеют ментальную основу. Прежде всего, это идейное сознание того, что и россияне, и белорусы принадлежат к одной цивилизации, исторически и культурно близки. И только затем уже идет такое рациональное осознание необходимости интеграции – экономическое сотрудничество, военно-политическое. В основе лежит все-таки ценностная близость", – отметил Гигин.

Перспективу эксперты видят в работе с молодежью. Сегодня в Беларуси обучается около тысячи студентов из России. В самой России специальность получают более 10 тысяч молодых белорусов. Молодежные программы постоянно расширяются. И это одно из направлений укрепления позиций Союзного государства.

Полную версию видеомоста Москва-Минск на тему "Союзные тренды 2021: направления интеграции России и Беларуси" смотрите на Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси союзнические отношение с Россией имеют ментальную основу, считает декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин.
 
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