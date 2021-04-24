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Основной драйвер - ИТ-сектор

Перспективы развития

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Количество сделок M&A за год в Беларуси снизилось на 24 процента При этом показатели 2020-го — на втором месте после самого благоприятного за последние пять лет 2019-го года.

Такие данные содержатся в обзоре всех сделок M&A на рынке Беларуси в 2020 году, которым компанияподелилась с Thinktanks.by.Как отмечается в обзоре, по итогам 2020 года в Беларуси были успешно завершены 32 M&A сделки, большая часть которых проходила c участием стратегических инвесторов.По сравнению с 2019 годом общее количество сделок снизилось на 24%.Безоговорочным лидером по количеству закрытых M&A сделок является ИТ-сектор (16 сделок), остальные 16 сделок совершены в 7 различных секторах экономики.Основным драйвером белорусского рынка M&A в очередной раз стал ИТ-сектор. На него приходится половина от общего количества сделок. При этом 5 сделок пришлись на игровой сектор, где наиболее активным игроком было венчурное подразделение MY.GAMES, заключившее 3 сделки по приобретению белорусских активов.Белорусский рынок M&A характеризуется высокой степенью закрытости данных по сделкам: стоимость известна лишь по 12 сделкам. При этом оценочный объем сделок с закрытыми параметрами многократно превосходит объемы публично раскрытых сделок.В 2020 году произошли только 4 исходящие сделки (покупка иностранных активов белорусскими компаниями), в т.ч. 2 поглощения EPAM. В 2019 году таких сделок насчитывалось 11.Несмотря на значительное ухудшение экономической ситуации в стране в связи с пандемией COVID-19 и политической напряженностью, белорусский рынок M&A был довольно активен и занял второе место после 2019 года по количеству сделок за последние 6 лет.ИТ-сектор в 2020 году выступил в качестве лидера по количеству M&A сделок. В 10 из 16 сделок покупателями выступили стратегические инвесторы. ИТ остается единственным сектором, привлекательным для финансовых инвесторов: 6 из 7 сделок с инвестиционными фондами произошли при участии ИТ-компаний.Самая крупная сделка оценивалась в 0,5 млрд долларов: игровую компанию Melsoft купил израильский разработчик Moon Active.Эксперты Capital Times отмечают, что сегодня оценка бизнеса в Беларуси уменьшена примерно на 15−25% от средних значений по Европе.При этом достаточно европейских компаний, которые и в сегодняшних условиях демонстрируют интерес к частным белорусским активам, не связанным с государством и не имеющим политических рисков.Ключевым фактором, влияющим на состояние M&A рынка Беларуси в 2021 году, является дальнейшее развитие политической ситуации в стране.Как говорится в обзоре Capital Times, в 2020 году ряд сделок находился в активной стадии переговоров, однако многие инвесторы, в особенности иностранные, вынуждены были взять паузу для более детальной оценки рисков инвестирования в белорусские активы.При этом аналитики отмечают, что мотивация собственников обеспечить большую безопасность бизнеса/капитала путем привлечения инвестиций (полной продажи бизнеса) может благоприятно сказаться на активности белорусского M&A рынка в 2021 году.«Немногочисленные инвесторы, имеющие лимиты на Беларусь, рассматривают экономический и политический кризис в Беларуси как возможность приобретения активов с существенным дисконтом. При этом активы технологических компаний, бизнес-модель которых не завязана на локальный рынок, по-прежнему остаются привлекательными для иностранных инвесторов», - говорится в обзоре.