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Сборная Беларуси проиграла команде России в матче Евровызова по хоккею

24.04.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси проиграла команде России в матче Евровызова по хоккею

Сборная Беларуси по хоккею потерпела разгромное поражение в матче Евровызова против сборной России.

Подопечные Михаила Захарова отыграли на хорошем уровне два периода – первый и третий. Но вот во второй двадцатиминутке белорусы пропустили шесть шайб, а ответить смогли только одним голом Франсиса Паре.

В итоге встреча завершилась крупной победой хозяев площадки со счётом 6:3. Завтра сборная Беларуси вновь сыграет против россиян. Но не с основной командой, а с олимпийской.

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Сборная Беларуси по хоккею потерпела разгромное поражение в матче Евровызова против сборной России. Подопечные Михаила Захарова отыграли на хорошем уровне два...
 
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