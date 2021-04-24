Сборная Беларуси проиграла команде России в матче Евровызова по хоккею

Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по хоккею потерпела разгромное поражение в матче Евровызова против сборной России.

Подопечные Михаила Захарова отыграли на хорошем уровне два периода – первый и третий. Но вот во второй двадцатиминутке белорусы пропустили шесть шайб, а ответить смогли только одним голом Франсиса Паре.

В итоге встреча завершилась крупной победой хозяев площадки со счётом 6:3. Завтра сборная Беларуси вновь сыграет против россиян. Но не с основной командой, а с олимпийской.

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