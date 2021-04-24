Не только спорт: в Минске проходит образовательный форум атлетов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как построить успешную карьеру после олимпийских медалей и спортивной славы. В Минске проходит образовательный форум атлетов. Опытом делятся знаменитые чемпионы Беларуси и России, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Быть успешным и после спорта. Создать и продвигать собственный бренд, уйти в политику, стать руководителем. Идея провести форум в Минске принадлежит Российскому олимпийскому университету. Там образование получают бывшие и будущие чемпионы мира. В столицу Беларуси приехали не только представители вуза, но и выпускники, титулованные спортсмены. Они на собственном примере объяснили, как спортивный опыт применить в обычной жизни.

«Быть универсальной. Не бояться пробовать вести программы – музыкальные, телевизионные. И многое другое, где я себя попробовала. Сегодня это все можно сделать в таком формате, не отходя от кассы. Но в мое время это все было ножками-ручками, с собственным опытом и ошибками. Конечно, лучше учиться на чужих ошибках. Поэтому сегодня мы здесь», – сказала олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

Университет успешно сотрудничает с Национальным олимпийским комитетом страны. Среди его выпускников больше сотни белорусских спортсменов.

Семинар продлится два дня. После его окончания участники получат сертификаты международного образца.