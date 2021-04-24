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Не только спорт: в Минске проходит образовательный форум атлетов
24.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Как построить успешную карьеру после олимпийских медалей и спортивной славы. В Минске проходит образовательный форум атлетов. Опытом делятся знаменитые чемпионы Беларуси и России, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Быть успешным и после спорта. Создать и продвигать собственный бренд, уйти в политику, стать руководителем. Идея провести форум в Минске принадлежит Российскому олимпийскому университету. Там образование получают бывшие и будущие чемпионы мира. В столицу Беларуси приехали не только представители вуза, но и выпускники, титулованные спортсмены. Они на собственном примере объяснили, как спортивный опыт применить в обычной жизни.
Университет успешно сотрудничает с Национальным олимпийским комитетом страны. Среди его выпускников больше сотни белорусских спортсменов.
Семинар продлится два дня. После его окончания участники получат сертификаты международного образца.
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Участники форума узнают, как построить успешную карьеру после завершения спортивной карьеры.
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