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«Да пошла она». Агата Муцениеце прокомментировала новые отношения Павла Прилучного

24.04.2021 07:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

32-летняя актриса, телеведущая, модель Агата Муцениеце стала гостем «TikTok Шоу» на «Новом радио». В программе Агата высказалась по поводу новых отношений бывшего супруга Павла Прилучного. СМИ приписывают Павлу роман с актрисой, звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович, сообщает peopletalk.ru.

«С Пашей мы уже не сойдемся. Горбатого что исправит? Правильно — Мирослава! Будем верить в это. Счастья им, — заявила Агата. — Не лезу в личную жизнь Павла, и Мирослава меня никак не касается. Думаю, она прекрасная милая дама. Не сужу ее, но здороваться с ней не буду. Да пошла она».

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись год назад после девяти лет совместной жизни. В браке у актеров родилось двое детей: сын Тимофей и дочь Мия.

 
 
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«С Пашей мы уже не сойдемся. Горбатого что исправит? Правильно - Мирослава!».
 
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