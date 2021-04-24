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«Да пошла она». Агата Муцениеце прокомментировала новые отношения Павла Прилучного
Источник материала: Tut.by
32-летняя актриса, телеведущая, модель Агата Муцениеце стала гостем «TikTok Шоу» на «Новом радио». В программе Агата высказалась по поводу новых отношений бывшего супруга Павла Прилучного. СМИ приписывают Павлу роман с актрисой, звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович, сообщает
«С Пашей мы уже не сойдемся. Горбатого что исправит? Правильно — Мирослава! Будем верить в это. Счастья им, — заявила Агата. — Не лезу в личную жизнь Павла, и Мирослава меня никак не касается. Думаю, она прекрасная милая дама. Не сужу ее, но здороваться с ней не буду. Да пошла она».
Агата Муцениеце и Павел Прилучный
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«С Пашей мы уже не сойдемся. Горбатого что исправит? Правильно - Мирослава!».
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