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«За что такое неуважение к людям и природе?» Злободневные вопросы на «Доске позора»
Источник материала: Tut.by
Продолжаем рассказывать о «шедеврах» строителей, которые обнаруживают наши читатели в своих дворах, домах и квартирах. Вот что нам
Минск, улица Левкова, 13. Люди пишут, что во время субботника решили покрасить крыльцо. Но, видно, краски не хватило: «Субботник начался, а краска закончилась».
Минск, улица Каменногорская, 78. Людям мешает яма на тротуаре, которая появилась здесь три месяца назад: «Ее пытались ремонтировать, но она снова появилась» .
Минск, улица Авакяна, 38. Нам пишут, что в таком состоянии детская карусель уже больше месяца.
Могилев, улица Папанина, 5. Люди жалуются, что проезжая часть не видела ремонта асфальта с 1994 года.
Могилев. Так выглядит единственный спуск с «пандусом» к зоне отдыха на реке Дубровенке в районе проспекта Мира.
Минск, улица Бакинская, 14. Нам сообщают невероятное: этот мусор лежит здесь почти год. И на заявки 115.бел нет реакции.
Родошковичи. Кто же так разукрасил вход в подъезд?
Нарочь, санаторий «Приозерный». Здесь наш читатель обнаружил настоящий стратегический объект, окруженный высоким забором с персональной калиткой. Что это за объект не совсем понятно — неужели так защитили белый выключатель?
И вот вам еще одна загадка, уже сантехническая: какую роль выполняет этот чугунный радиатор в ванной? Неужели это такой полотенцесушитель?
А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия, —
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Злободневные вопросы на «Доске позора».
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