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«За что такое неуважение к людям и природе?» Злободневные вопросы на «Доске позора»

24.04.2021 07:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Продолжаем рассказывать о «шедеврах» строителей, которые обнаруживают наши читатели в своих дворах, домах и квартирах. Вот что нам прислали на «Доску позора» в этот раз.

Минск, улица Левкова, 13. Люди пишут, что во время субботника решили покрасить крыльцо. Но, видно, краски не хватило: «Субботник начался, а краска закончилась».




Минск, улица Казинца. Пару месяцев назад между домами 64 и 64а прокладывали электрический кабель — «взорвали» асфальт, разбили тротуарные бордюры и плитку. Рабочие кабель проложили и уехали. А жителям дворов оставили свои недоделки. Вот как это выглядит сейчас.



Минск, улица Каменногорская, 78. Людям мешает яма на тротуаре, которая появилась здесь три месяца назад: «Ее пытались ремонтировать, но она снова появилась» .


Минск, улица Авакяна, 38. Нам пишут, что в таком состоянии детская карусель уже больше месяца.


Могилев, улица Папанина, 5. Люди жалуются, что проезжая часть не видела ремонта асфальта с 1994 года.




Брест, улица Янки Купалы, 4. Это так отремонтировали громоотвод?


Могилев. Так выглядит единственный спуск с «пандусом» к зоне отдыха на реке Дубровенке в районе проспекта Мира.




Деревня Дубище Узденского района. Жители домов по улице Светлой уже не раз просили ее благоустроить, но ответ один — денег нет. А недавно там были районные руководители, они и вовсе посчитали, что дорога находится «в удовлетворительном состоянии».




Фаниполь. Ураган был в прошлом году, но деревья и ветки так и не убрали, и они продолжают гнить в неприглядных кучах.



Минск, улица Брикета. Люди сообщают, что тротуар делали в авральном порядке в конце декабря и не доделали. Успели только увезти остатки плитки, и всё… Все так и стоит до сих пор в таком безобразном состоянии: «Это же зона отдыха, сюда приходят гулять со всего микрорайона Каменная Горка. Больше некуда здесь идти — каменный мешок. За что же такое неуважение к людям, к природе?». И зима уже не мешает.




Минск, улица Бакинская, 14. Нам сообщают невероятное: этот мусор лежит здесь почти год. И на заявки 115.бел нет реакции.


Родошковичи. Кто же так разукрасил вход в подъезд?


Нарочь, санаторий «Приозерный». Здесь наш читатель обнаружил настоящий стратегический объект, окруженный высоким забором с персональной калиткой. Что это за объект не совсем понятно — неужели так защитили белый выключатель?


И вот вам еще одна загадка, уже сантехническая: какую роль выполняет этот чугунный радиатор в ванной? Неужели это такой полотенцесушитель?


Фото со страницы в facebook

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия, — auto.tut.by/road.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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