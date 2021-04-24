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Репрессии продолжаются: более двадцати человек оштрафовано или арестовано 23 апреля за участие в протестах
Источник материала: Навiны
Белорусские суды 23 апреля вынесли решения по административным делам в связи с протестами в отношении как минимум 23 человек, свидетельствуют данные лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».
Самая распространенная статья КоАП — 24.23 (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий). Наибольшее количество решений принято в Минске, где накануне было задержано около 30 участников локальных маршей в Малиновке и Новой Боровой.
В частности, арест от 10 до 30 суток получили 18 человек, пять человек оштрафовано на сумму от 30 до 100 базовых величин (от 870 до 2.900 рублей).
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Репрессии продолжаются: более двадцати человек оштрафовано или арестовано 23 апреля за участие в протестах
Белорусские суды 23 апреля вынесли решения по административным делам в связи с протестами в отношении как минимум 23 человек, свидетельствуют данные лишенного...
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