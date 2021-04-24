Что означает этот айтишный термин? Тест

Источник материала: Tut.by

Как и у многих представителей разных профессий, у айтишников тоже есть свой профессиональный сленг — смесь англицизмов, технических терминов и русского. Сможете ли вы перевести некоторые из эти слов на «человеческий»? Пройдите наш тест и узнайте.