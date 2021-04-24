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Что означает этот айтишный термин? Тест

24.04.2021 08:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как и у многих представителей разных профессий, у айтишников тоже есть свой профессиональный сленг — смесь англицизмов, технических терминов и русского. Сможете ли вы перевести некоторые из эти слов на «человеческий»? Пройдите наш тест и узнайте.

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