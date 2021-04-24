На «Доске позора» дипломаты таксисты и грузовики - стоят на свежих газонах, зебре, тротуаре

Источник материала: Tut.by

Нехватка парковочных мест не оправдывает водителей, которые бросают автомобили там, где им удобно - будь то газон, тротуар или детская площадка. Вместе с машиной место на стоянке не продается, но об этом не хотят знать «паркуны», фото которых на «Доску позора» продолжают присылать наши читатели.

В Минске, на улице Максима Богдановича сфотографировали Volvo на дипломатических номерах, которое стоит на тротуаре, рядом с входом в магазин и банк. Удобно — да, а про ПДД, видимо, не знает.





Снова Минск, улица Макаенка, 13б. Это фото сделано 15 апреля: сразу несколько машин припарковались на зебре и рядом с ней, что по ПДД запрещено. Пешеходам, переходящим дорогу, придется «просачиваться» между автомобилями.





В Витебске тоже запечатлели нарушителей, которые паркуются на пешеходном переходе. Очевидец заметил авто на зебре на улице Янки Купалы, 11. Фото сделано 14 апреля, но читатель сообщил, что автомобилист ставит здесь машину каждое утро.





Снова столица, улица Матусевича, 50. Замечено, что водители на авто с большим клиренсом очень любят демонстрировать эту техническую особенность, заезжая куда запрещено. Именно так сделал автомобилист на Volvo — лихо взобрался задними колесами на бордюр, при этом занял пешеходную дорожку и газон.





Минск, улица Некрасова, 3, возле магазина «Виталюр» женщина нагло припарковала машину так, что пешеходам обойти ее будет непросто.





Минск, улица Ольшевского, 29 корпус 1. Грузовик на польских номерах борзо заехал на газон. Интересно, как бы на такое поведение отреагировала бы польская полиция?





Минск, улица Казинца, 121. Глядя на эту фотографию становится понятно, почему некоторые люди не очень хорошо отзываются о таксистах.





В Минске, на улице Рафиева, 94 от парковки авто на зеленой зоне на газоне уже появилась колея. Наверняка из-за «паркунов» травы здесь не будет.





Минск, улица Петра Глебки, 58. Таксист заехал не только на зеленую зону, но еще и перекрыл двери в электрощитовую.





А вот в Минске, на проспекте Пушкина, 83 из-за наглого и упрямого водителя буса в проезде произошел затор. «Сказал, что это его полоса и будет стоять сколько нужно», — сообщил читатель ответ автомобилиста из VW.





Еще один микроавтобус, водитель которого нарушил ПДД, заметили в столице на улице Голодеда, 31.





В Молодечно, на улице Космонавтов, 10 коммунальники сделали новый газон: вскопали землю, засеяли семенами. Тут же на нем припарковался седан.





В Минске, на улице Гинтовта, 20 на пешеходной дорожке припаркован ретрокар на старых номерах. Интересно, он стоит там с 90-х или все же на ходу?





Наши дорогие читатели, давайте будем бороться с «паркунами» вместе. Присылайте их фото (желательно горизонтальное) на «Доску позора» . В информации подробно указывайте, где и при каких обстоятельствах вы увидели нарушителя, не забывайте указывать город.

Напомним, за нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства предусмотрена ответственность по ст. 18.18 КоАП Беларуси. За это нарушение ГАИ может вынести предупреждение (если в течение года до этого за парковку вас не привлекали), ну, а тем, кто попадется еще раз, дадут штраф в размере одной базовой величины (БВ сегодня — 29 рублей).

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .