ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

России арестовали семерых белорусов, которые искали там убежища

24.04.2021 08:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бывшие участники протестов, которые искали убежища в России, попали под арест по запросам из Беларуси. Теперь они за решёткой ждут решения, будут ли их высылать на родину, где в отношении них возбудили уголовные дела.


Один из задержанных — Николай Давидчик из Лиды / ok.ru​

Как передает Еврорадио со ссылкой на "Радыё Рацыя", на сегодня известны имена семерых белорусов, которым грозит экстрадиция на родину: Вадим Дубойский (Брест), Андрей Казимиров (Брест), кикбоксёр Евгений Шабалюк (Брест), неоднократный чемпион мира по кикбоксингу Алексей Кудин (Молодечно), Сергей Непогода (Молодечно), шахтёр Андрей Прилуцкий (Солигорск), Николай Давидчик (Лида). 

Всего Следственный комитет Беларуси отправил в этом году в Россию запросы на экстрадицию 39 человек.
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшие участники протестов, которые искали убежища в России, попали под арест по запросам из Беларуси. Теперь они за решёткой ждут решения, будут ли их высылать на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси исследуют востребованность отцовского отпуска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by