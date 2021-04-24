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России арестовали семерых белорусов, которые искали там убежища
Источник материала: Партизан
Бывшие участники протестов, которые искали убежища в России, попали под арест по запросам из Беларуси. Теперь они за решёткой ждут решения, будут ли их высылать на родину, где в отношении них возбудили уголовные дела.
Один из задержанных — Николай Давидчик из Лиды / ok.ru
Как
Всего Следственный комитет Беларуси отправил в этом году в Россию запросы на экстрадицию 39 человек.
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Бывшие участники протестов, которые искали убежища в России, попали под арест по запросам из Беларуси. Теперь они за решёткой ждут решения, будут ли их высылать на...
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