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Мокрый снег, грозы, сильный порывистый ветер — погода в субботу не радует
Источник материала: Навiны
В субботу погоду в республике будет формировать холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадут осадки (дождь, мокрый снег), местами прогремят грозы.
Ветер северо-западный, западный порывистый (кое-где — сильный порывистый). Погода в регионах:
Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятных погодных явлений
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В субботу погоду в республике будет формировать холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Европы.
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