Бар «Алкоголи» закрывают. Суд дал владельцам две недели на выселение

Источник материала: Onliner Вы могли ни разу не бывать в этом баре и даже не знать о его существовании, но речь в этом материале пойдет не о нем, а о том, как в один момент можно потерять прибыльный бизнес. «Алкоголи» проработали всего полтора года, но успели заслужить хорошую репутацию и стать популярным, узнаваемым местом. Владельцы заведения говорят, что старались соблюдать законы даже в мелочах — только налогов за время своего существования они уплатили примерно на 100 000 рублей. Но это не спасло: на днях Экономический суд Минска вынес решение о расторжении договора аренды. В ближайшее время владельцы должны будут демонтировать все оборудование и съехать.

Коротко о том, что привело к закрытию

О проблемах «Алкоголей» мы рассказывали в начале этого года. Владельцы подробно говорили о том, как над их бизнесом нависла угроза из-за нарушений, которые обывателю покажутся совершенно незначительными, но у арендодателя сложилось другое мнение.





Если коротко, то холодильник был подключен через удлинитель, бармен не знал, какой тип огнетушителя установлен в заведении (хотя пользоваться им умеет), директор не провел вводный инструктаж и не составил график очистки вентиляции, хоть она и чистилась в срок. А еще во время проверки, организованной санстанцией, в заведении был грязный пол. В итоге этого хватило, чтобы лишить людей бизнеса.

«За такие нарушения даже штраф не дали, а бар закрывают»

Суды с «Мiнскай спадчынай» длились с февраля. За это время прошло 17 наполненных яркими цитатами заседаний. Параллельно у «Алкоголей» шли суды с МЧС — ведомство выписало им 200 базовых штрафа, Юля Полонецкая как директор получила еще 28 базовых из 30 возможных. Позже бизнесменам удалось обжаловать это решение — штраф отменили. Однако на общий итог это не повлияло.





— С обжалованием штрафа от МЧС была очень смешная история. Когда его только выписали, мне инспектор говорит так по-отечески: «Ну знаете, я вам не рекомендую обжаловать его, напишите письмо на рассрочку». Ага, щас! Мы обжаловали, нам его сократили вдвое. Мне снова говорят: «Только больше не обжалуйте» — но мы все же идем в суд. По итогу штраф нам отменяют, но к этому моменту МЧС уже присылает «Спадчыне» письмо с предложением расторгнуть с нами договор. Без документов, без доказательств — просто голое письмо. Однако «Спадчына» решила, что это аргумент.

На последнем суде я спросила у представителя нашего арендодателя, обязаны ли они были нас выселять или это просто их желание. Мне ответили, что у них была такая возможность и они ей воспользовались, — возмущается Юля.





— Мы ведь уже «прошаренные», мы знаем все нарушения, какие только возможны. Я могу зайти в любое заведение Минска и найти десять «косяков», — продолжает совладелец Герман Голуб. — Огнетушитель не там, потертости на стенах, проход меньше положенного — не найдется у нас бара, где все эти многочисленные нормы соблюдены.

По сути, у тебя в заведении грязный пол — и ты кандидат на выселение.

Самое смешное, что инспектор пришел к нам с проверкой «из-за предчувствия», как он на суде заявил. Мы не знали, что у работников МЧС так развита интуиция и это является аргументом в суде.





Решение было вынесено 21 апреля. На выселение бизнесменам дали 15 дней. В силу решение пока не вступило и может быть обжаловано, однако надежды у рестораторов уже нет. Они решили просто постараться поработать чуть дольше.

— На 14-й день мы обжалуем решение, чтобы выиграть еще немного времени. По опыту, суды назначают в течение недели или двух. Решение вступит в силу моментально — в день, когда пройдет апелляция, после чего мы должны будем съехать. Но вот эта неделя или две у нас будут, чтобы отбить еще немного средств, — объясняет Герман.

Что бизнесмены будут делать дальше? Это конец?

За оставшиеся недели ребятам нужно распродать остатки алкоголя, потом демонтировать оборудование, найти склад для него. В ближайшее время они планируют работать во всю мощь.

— Сейчас у нас $74 000 минуса. Будет чуть меньше, но все же немало. Конечно, все переживают. Наш бармен даже логотип «Алкоголей» на груди набил. Так что сейчас нужно активизироваться, — улыбается Герман.





Рестораторы признаются, что неплохо зарабатывали все это время: бар — хороший бизнес, если все делать правильно. Герман готов попробовать возродить бар, но Юля на такие риски пока не готова.

— Наше помещение, вероятно, выставят на аукцион. Я думаю, мы на него пойдем, если не будет безумного спроса и его выставят за адекватные деньги.

Не знаю, дадут ли нам поучаствовать, но я бы пробовал, потому что в таком случае нам будет куда проще перезапуститься: у нас для этого уже все есть, — объясняет Герман, но Юля с ним не соглашается.





— Уже нет такого понятия, как нормальные деньги. Мы уже заплатили вменяемые деньги, когда брали помещение в аренду. Мы потратили огромные средства на реконструкцию, выполнив все требования. Я не хочу в это ввязываться. Я бы больше обрадовалась, если бы это место забрал какой-нибудь дикий, пошлый и безвкусный бар, который бы устраивал вечеринки до утра, с которым бы переругались все соседи, администрация района, прокуратура, чтобы у них рвало трубы и топило их каждое лето. Чтобы арендодатель понял, какими мы были зайками, — улыбается Юля и говорит, что больше не готова вести бизнес в Беларуси. — Тем более я уверена, что за помещением еще с ноября стоит очередь и «Спадчына» с удовольствием продаст его еще раз кому-нибудь другому.





Супруги говорят, что планировали открывать большой ресторан на Машерова и уже успели потратить немного денег на этот проект, но теперь решили отказаться: это слишком рискованно.

— Мы уже знаем, что в Эстонии нет налога на прибыль, что в Тель-Авиве можно найти место по $35 за «квадрат», знаем, как сложно найти помещение в Киеве, как работать с системой налогообложения в Украине. Мы смотрим вокруг. У нас уже получилось открыть успешный бизнес здесь, а за границей, я считаю, это сделать куда проще, — заканчивает Герман. — Сбережений у нас не так много, но есть люди, которые готовы нам доверить свои деньги. Будем предлагать им инвестировать в проекты в каких-то других, может быть, местах. Но руки я бы пока не опускал и попробовал ухватиться за это место. Вдруг нам все же повезет.

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