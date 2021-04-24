Откуда у КНДР атомная бомба и как ее сделали? История ядерного оружия в Северной Корее

Источник материала: Onliner Список ядерных держав на первый взгляд выглядит логично и понятно. США, Россия, Великобритания, Франция, Китай — крупные и богатые страны, которые могут отдать миллиарды на «дубинку», и это не будет в ущерб другим отраслям. Однако статус ядерной державы имеют и неожиданные государства — к примеру, Пакистан и КНДР. В случае с Северной Кореей ситуация особенно удивительная: одна из самых закрытых стран, которая явно не отличается высоким уровнем жизни, нашла ресурсы на столь дорогостоящий проект. Как так получилось, читайте в нашем материале.

Впервые о разработке ядерного оружия КНДР объявила в начале 2005 года, хотя еще до этого встречалась неофициальная, но весьма убедительная информация о планах страны по созданию атомной бомбы. Если у кого и были сомнения в способностях Северной Кореи обладать ядерным вооружением, они точно развеялись 9 октября 2006 года. В этот день КНДР сообщила об успешном ядерном испытании на полигоне Пунгери примерно в 180 километрах от границы с Россией.

На месте испытания зафиксировали землетрясение с магнитудой около 4,2 балла. Источники указывают разную мощность, но в целом она небольшая для ядерных бомб — примерно 0,5—2 килотонны. Для сравнения: на Хиросиму сбросили бомбу эквивалентом примерно в 15 килотонн, а на Нагасаки — в 21 килотонну. Но постепенно КНДР наращивала мощность и проводила новые тесты. Цепочка по созданию ядерного оружия в Северной Корее берет свое начало гораздо раньше, еще в середине прошлого века.

Фортификация

Как ни странно, началось все с Южной Кореи. В конце пятидесятых годов США разместили там ядерное оружие, и северные соседи забеспокоились. Тогдашнее руководство страны увидело единственно возможное для себя решение по обеспечению безопасности — тоже заполучить атомную бомбу. Первые упоминания о ядерной программе Северной Кореи датируются началом шестидесятых. Однако с воплощением планов в реальность возникли большие сложности.

Поначалу страна объявила о глобальной фортификации — разработке концепции глухой обороны. С учетом специфики того периода и географического положения (с одной стороны СССР, с другой — Южная Корея/США) решение руководства сложно назвать избыточным. План предполагал строительство важных военных объектов и ключевых инфраструктурных сооружений под землей. По некоторым данным, в КНДР находится порядка 10 тыс. подземных оборонительных сооружений, а метро в Пхеньяне расположено на глубине около 100 метров не из-за особенностей почвы, а с расчетом на использование тоннелей в качестве убежища на случай ядерной атаки.

Помощь друзей

Своих специалистов по ядерному оружию у КНДР не было — по сути, их и в мире тогда насчитывалось не так много. Поэтому руководство Северной Кореи обратилось к Советскому Союзу, причем сразу запросив помощь в разработке ядерного вооружения. Однако в СССР отказали: наверняка там посчитали, что это чревато еще бо́льшим накалом страстей в геополитике. К тому же кто знает, куда заведут отношения с КНДР и останутся ли они столь же дружественными.



dailytelegraph.com.au Первая советская атомная бомба. Изображение:

Однако и отказывать КНДР в помощи тоже было не лучшим вариантом: азиатская страна в целом симпатизировала идеологии СССР, что можно считать большой редкостью. Поэтому в Советском Союзе пошли на компромисс и предложили Северной Корее помощь в использовании атома в мирных целях. КНДР согласилась. В рамках соглашения в 1965 году СССР поставил для Северной Кореи атомный реактор ИРТ-2000 для Ядерного научно-исследовательского центра в Йонбене. За следующие 20 лет СССР обучит работе с атомным реактором 300 корейских ученых.

Северная Корея по-прежнему стремилась заполучить ядерное оружие — мирного атома ей было мало. Разработать его своими силами возможности пока не было, поэтому руководство вновь обратилось к дружественным странам. Кроме СССР, таковой считался Китай. Там как раз провели испытания первой атомной бомбы собственного производства — случилось это 16 октября 1964 года. Китай был уже пятой ядерной державой: до него аналогичные испытания провели США (1945), СССР (1949), Великобритания (1952) и Франция (1960). Северокорейская делегация запросила у Китая помощь в разработке ядерного оружия. Ким Ир Сен в обращении к Мао Цзэдуну отметил, что братские страны вместе сражались и погибали в битвах, а потому обе должны иметь ядерное оружие. Но правитель Китая неожиданно отказал. Мао Цзэдун посчитал, что маленьким странам подобное вооружение не нужно. По некоторым данным, Ким Ир Сен вновь обращался к Китаю в 1974 году, но КНДР отказали и во второй раз.

Собственные разработки

Параллельно с этим исследовательский центр в Йонбене продолжал работать над предоставленным СССР реактором ИРТ-2000: его «прокачали» до 8 мегаватт в середине семидесятых. А в 1979 году власти КНДР взялись строить еще один реактор, уже собственного производства. Наконец, в восьмидесятые появляется программа по разработке атомного оружия, и с этого времени события начинают развиваться довольно динамично.

Судя по всему, в КНДР удалось создать свою школу по подготовке специалистов для работы с атомом — как мирным, так и военным. По крайней мере информации, что Северной Корее кто-то помогал в разработке ядерного оружия, нет. Да и сложно найти заинтересованную в этом страну. Чем меньше государств (даже дружественных) владеет подобным оружием, тем лучше для обладателей атомных бомб.

В 1985 году КНДР подписала договор о нераспространении ядерного оружия, однако долгое время не могла привести свою деятельность в соответствие с требованиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Проверка регулятора в 1992 году показала , что КНДР с большой вероятностью владеет плутонием, который страна не задекларировала.

Представители МАГАТЭ запросили доступ к двум площадкам, где Северная Корея, предположительно, хранит ядерные отходы. Однако КНДР отказала. Вскоре после этого страна объявила о намерении отказаться от договора о нераспространении ядерного оружия. Официально Северная Корея вышла из договора в 2003 году. По сути, она ничего особо не потеряла: к тому времени стал очевиден выбранный руководством курс на изоляцию, а международные санкции никогда не останавливали правителей КНДР от реализации своих планов.

Бахнем, и не раз

Уже через год, в 2004-м, спутник Южной Кореи обнаружил на территории КНДР мощный взрыв. Сперва возникли предположения, что это ядерные испытания. Но затем появилось довольно убедительное объяснение инцидента: в местности, где случился взрыв, строили гидроэлектростанцию, и это были подрывные работы. По другой версии, здесь располагается завод по выпуску ракет, и взрыв произошел на нем. Специалисты в основной массе сомневаются, что тогда проходили ядерные испытания: мощность и характер взрыва были иными.

После первого взрыва атомной бомбы в 2006-м КНДР начала устраивать их каждые три-четыре года: в 2009-м, 2013-м, два испытания в 2016-м, затем в 2017-м (на этот раз водородной бомбы). Причем каждый взрыв сопровождался осуждением со стороны международного сообщества, однако власти Северной Кореи нисколько не беспокоились по этому поводу. Стало окончательно ясно, что воздействовать на КНДР крайне тяжело: в нынешней ситуации, когда страна буквально изолирована, ее не пугают никакие санкции, а призывы политиков и организаций, включая ООН, не действуют.

С последнего испытания прошло четыре года, и пока что открытой информации о новых тестах нет. Считается, что в распоряжении страны находится порядка 30 боеголовок. По сравнению с США и Россией это мизер — у сверхдержав порядка 5—6 тыс. единиц ядерного оружия. Но эти государства, да и другие ядерные державы, в отличие от Северной Кореи, не проводят испытания.

Руководство КНДР едва ли отказалось от своих намерений по развитию ядерной программы: страна видит в таком вооружении способ показать свою силу. Эффективного механизма давления на власти КНДР, похоже, не существует. Значит, новости об очередных испытаниях с большой вероятностью лишь дело времени.





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