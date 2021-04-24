Вставай с дивана. Три YouTube-канала с классными (а главное - короткими) тренировками для самых ленивых

Источник материала: Tut.by

Если вас (как и нас) окончательно добила погода за окном, мокрый снег в выходные и неясные климатические перспективы, если хочется только кутаться в одеяло, хомячить сладкое и спать — это вполне объяснимо. Затянувшаяся холодная весна, которая только намекает о своем присутствии отдельными теплыми днями, а потом как будто все откатывает на несколько шагов назад, в этом году портит и так не самое лучшее состояние белорусов.

Но. Давайте-ка вспомним, что человеческое тело — источник и генератор всех необходимых нам для хорошего настроения гормонов. Нужно только немного напрячься (честное слово, совсем немного!). Буквально лежа на диване выбрать то видео или канал из нашей сегодняшней подборки, которое понравится вам больше всех, а потом встать и попробовать немного (правда, немного!) пошевелиться под отличную музыку. Можно начать с 5 минут, но вам точно-точно станет легче, бодрее и появится какой-то заряд энергии. А уже через неделю, возможно, захочется позаниматься подольше.

Совсем не обязательно воспринимать это как новую тяжелую повинность или задачу. Просто имейте в виду, что когда утром чувствуете себя как переваренная брокколи, есть возможно буквально за 5−10 минут разогнать кровь и зарядиться. Ну что, попробуем?

Да, все каналы в подборке на английском, но можно либо просто повторять движения за тренером, либо воспользоваться возможностью и заодно немного вспомнить язык.

Этот канал создала и развивает Мисти Триполи — женщина с невероятной прической и не менее невероятной харизмой. Девиз Мисти: «Нет неправильного способа двигаться и танцевать!». Она абсолютно справедливо считает, что самовыражаться в танце каждый может так, как ему в данный момент хочется и нравится. Стоя, сидя, лежа — все варианты хороши, главное — двигаться и получать удовольствие.

Мисти говорит, что тренировки, на протяжении которых вы только и ждете, когда эта пытка скорее закончится, не ведут ни к чему хорошему. На тренировке нужно веселиться, расслабляться и не хотеть останавливаться. И в этом — суть и идеология BodyGroove.

От вас не потребуется четко следовать указаниям тренера, вы сможете модифицировать базовые движения так, как вам того будет хотеться. Все тренировки танцевальные, и это просто 100%-ная гарантия хорошего настроения. Есть и супербонус: вы точно разучите пару классных танцевальных движений и начнете гораздо лучше чувствовать свое тело.

У Мисти отличный музыкальный вкус, так что если вы хотите просто готовить утром кофе, слегка пританцовывая под фанк или джаз в ожидании, пока поднимется пенка, или как следует вспотеть в течение 30 минут, но под классную музыку — это идеальный вариант. Есть совсем коротенькие тренировки на 5 минут, чтобы встряхнуться и взбодриться. Нам больше всего нравится вот эта — на которой пляшут бабушки, девушки и даже мужчина, сидящий на диване.

Есть на 5 минут, но уже сложнее — там вы напряжете все группы мышц.

Вот это видео — великолепный способ подурачиться, встряхнуться, повеселиться, покривляться и представить себя настоящей супермоделью.

А есть и получасовые, которые потребуют от вас как следует выложиться.

Этот канал и тренировки — просто находка для тех, кто не любит бегать, но хочет двигаться. Философия Лесли: «Самая естественная и самая здоровая нагрузка — это ходьба». Все тренировки построены на том, что вы просто шагаете под музыку, меняя несколько типов шагов.

Видео на канале очень много, там есть и совсем простые для людей, которым сложно двигаться, которые восстанавливаются после операции и т. д. Есть тренировки средней интенсивности, а есть довольно сложные. Выбрать можно на любой вкус, степень тренированности и предполагаемое время.

Базовая тренировка предполагает, что вы проходите 1 милю (около 1,6 км) примерно за 15 минут с разминкой и заминкой. Есть тренировки на 2, 3 и 5 миль для тех, кто хочет выложиться как следует. Еще один бонус канала: не обязательно тренироваться только с Лесли, когда вы освоите базу, можно выбрать своего любимого тренера (их несколько) или менять их в зависимости от настроения.

Как и Мисти из BodyGroove, эти ребята умеют по-настоящему зарядить и убедительно рассказать, почему ты молодец, даже если просто прошла 1,5 тысячи шагов в медленном темпе. Идеально для пробуждения с утра и поднятия самооценки.

Кроме того, на канале есть пилатес-тренировки, примеры упражнений на фитболе, тренировки с отягощениями — в общем, на любой вкус.

Вот пример простых тренировок для новичков.

Да, Лесли давно популяризует свою программу, так что некоторые видео — эдакое милое ретро.

А вот уровень посложнее.

Как и в случае с Мисти, в этих тренировках принимают участие люди самого разного возраста с самыми разными телами, что невероятно круто.

В общем, если вы вообще не можете вылезти из кровати — на этом канале найдется вариант для вас! Серьезно.

Тара — суперзвезда, у нее тренируются или тренировались многие голливудские селебрити, при этом она суперумиротворяющий и спокойный тренер. Она повторяет, что нужно прислушиваться к себе, тело нельзя принуждать и насиловать, и если сегодня вы смогли просто поднять ноги по очереди — это тоже ок, главное продолжать. Йога, говорит Тара, это не фитнесс или идеология, прежде всего — это возможность найти свой внутренний баланс и отвлечься от ежедневной рутины.

На ее канале есть 10–15-минутные тренировки для новичков, если в какой-то момент они станут для вас слишком простыми — есть тренировки для продвинутого уровня.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вставай с дивана. Три YouTube-канала с классными (а главное - короткими) тренировками для самых ленивых Давайте-ка вспомним, что человеческое тело - источник и генератор всех необходимых нам для хорошего настроения гормонов. Нужно только немного напрячься (честное...

Главное делать все медленно, постепенно и без дискомфорта. Отдельный кайф — это растяжки. Поверьте, через пару дней этих упражнений вы почувствуете себя другим человеком.