Лукашенко вернулся из Москвы ни с чем?

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко длились около четырех часов и были посвящены вопросам экономического взаимодействия, сообщают региональные СМИ в пятницу, 23 апреля, со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.





Ранее эксперты предполагали, что от встречи Путина и Лукашенко можно ждать неких сенсационных заявлений либо в контексте интеграции двух стран, либо в области внешней политики, используя как повод для обвинения Запада пресловутый «заговор», якобы выявленный в результате совместной операции белорусского КГБ и российского ФСБ.





Напомним, в конце прошлой недели ФСБ сообщила об аресте двух мужчин, один из которых – адвокат Юрий (Юрась) Зенкович – обладает двойным гражданством Беларуси и США. В сообщении утверждалось, что Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, проживающий в Москве, якобы участовавли в заговоре с целью организации и военныого переворота в Беларуси и физического устранения Лукашенко.





Эту тему в ходе своего недавнего послания Федеральному собранию поднимал и Владимир Путин.





В четверг, когда Лукашенко уже находился на московской земле, масла в огонь подлила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она повторила тезис, что подготовка «госпереворота» в Беларуси, скорее всего, не обошлась без ведома американских спецслужб. Иной сценарий событий, по ее словам, трудно себе представить.





До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отвергла инсинуации о причастности Соединенных Штатов к предполагаемому «заговору» с целью ликвидации Александра Лукашенко.





«Я могу подтвердить, что на самом деле это [заявление] ничем не обосновано», – сказала Псаки, отвечая во время пресс-брифинга на просьбу журналистов прокомментировать заявления Минска и Москвы.





В ходе переговоров Путина и Лукашенко, однако, тема заговора не стала центральной. По ее итогам президент России лишь отметил успешное сотрудничество спецслужб двух стран.





Напомним, на днях в Конгрессе был принят закон «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси», расширяющий полномочия президента США по вопросу о введении санкций в связи с фальсификациями на выборах президента Беларуси в августе и нарушениями прав человека в этой стране. Документ одобрен представителями обеих партий – как Демократической, так и Республиканской.





Кроме прочего Акт призывает провести в Беларуси новые выборы в свободной и справедливой форме в соответствии со стандартами ОБСЕ, признаёт созданный оппозицией Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти и не признаёт Александра Лукашенко «законно избранным лидером Беларуси».





Документ также подтверждает принципиальную позицию, что США не признают включения Беларуси в «союзное государство» с Россией.





Андрей Суздальцев: «Лукашенко все время пытается вытянуть из России деньги»





Заместитель декана факультета мировой экономики и политики ГУ-ВШЭ Андрей Суздальцев уверен, что Александр Лукашенко приезжал за деньгами. По мнению эксперта, это сейчас главная проблема для Минска.





«Лукашенко все время пытается вытянуть из России деньги, – утверждает собеседник «Голоса Америки». – Он и в предыдущий свой визит (22 февраля) занимался тем же самым, взамен предлагая расширение сотрудничества в сфере военной безопасности, обещая вновь вернуться к рассмотрению дорожных карт. Ничего из этого не вышло. Вот новая попытка. Лукашенко очень хотелось получить авансы под интеграционный процесс. Он рассчитывал продолжить то, чем занимался последние 25 лет и благодаря чему получил из России миллиарды долларов».





В свою очередь, Москве хотелось ясности и конкретики относительно дальнейшей интеграции, констатировал Андрей Суздальцев. На его взгляд, в Кремле готовы давать деньги не авансом, а за «проделанную работу».





«Кроме того Лукашенко, как всегда, пытался играть на противостоянии России и США, – добавил он. – Москва же с готовностью взяла на вооружение раскрытие заговора, в котором Лукашенко обвинил Вашингтон, использовала эту тему в своих целях, но не больше того. Тема заговора не стала центральной на переговорах. Во всяком, она не получила на них своего дальнейшего развития, что тоже наводит на определенные мысли...»





Таким образом, встреча получилась рабочей, никаких решений, тем более сенсационных, принято на ней не было, и Лукашенко ночью улетел домой, как говорится, не солоно хлебавши, подчеркнул эксперт. Нужно хорошо понимать, что пока он находится у власти, российско-белорусская интеграция исключена, резюмировал Андрей Суздальцев.





Ярослав Романчук: «Чем страшнее и неправдоподобнее ложь, тем скорее в нее поверят люди с мистическим складом ума»





Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук считает, что визит вызван тем, что Лукашенко требуется решить горячие вопросы, в том числе связанные с обслуживанием государственного долга перед Россией. По его оценке, если задолженность не реструктурировать, то белорусским властям придется либо полностью потратить золотовалютные резервы, либо включить денежно-печатный станок, что приведет к еще большему накоплению проблем в перспективе.





«Путин, естественно, использует слабости Минска для того, чтобы, в конце концов, добиться подписания не только дорожных карт, но и унификации тех вопросов, которые больше всего заботят Россию, – уточнил он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Для Кремля также, думаю, особо важно максимально консолидировать позиции двух стран по внешнеполитической проблематике, добиться некого идейного единства в противостоянии Западу. Поскольку Лукашенко до сих пор откладывал решение всех этих вопрос, как я понимаю, Путин решил еще раз напомнить Лукашенко, что “вначале стулья”».





Так что обмен мнениями пока ничем не закончился, полагает Ярослав Романчук. Как ему представляется, сейчас мяч на стороне Лукашенко: «Конечно же, львиная доля проблем страны лежит в неэффективности белорусской модели управления экономикой. Потому что «совок» или военный коммунизм в Беларуси позволяет только проедать ресурсы и создавать конфликты как внутри страны, так и снаружи».





Что касается якобы раскрытого «заговора» против Лукашенко, то эксперт назвал всю эту историю перформансом и своеобразной «черной меткой» Западу.





«Это пост-правда информационной пропаганды. Тут никакие доказательства не нужны. Чем страшнее и неправдоподобнее ложь, тем скорее в нее поверят люди с мистическим складом ума. Мистицизма в белорусах и россиянах очень много, вот на это расчет», – заключил он.