Что означает Вербное воскресенье? История праздника Входа Господня в Иерусалим

Источник материала: Sputnik Беларусь

Православные христиане отмечают в воскресенье, 25 апреля, Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье – один из двунадесятых праздников. События этого праздника связаны с земной жизнью Христа.

Вербное Воскресенье открывает самую суровую и строгую неделю перед Пасхой – Страстную седмицу. Именно во время этой недели, последней перед Пасхой, церковь вспоминает о крестных страданиях Спасителя и его смерти на кресте.

Библейская история Вербного воскресенья

Праздник Входа Господня в Иерусалим, также известный как Вербное воскресенье, считается особо почитаемым, потому что именно в этот день Господь явил Свое Царство на земле. О входе Христа в Иерусалим рассказывают все четыре евангелиста – Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Евангелие гласит, что в последний год своей земной жизни Христос получил в дороге в город известие о болезни Лазаря из Вифании, которого называл своим другом. Вместе с учениками он отправился в Вифанию, но не застал того в живых: его тело четыре дня покоилось в погребальной пещере. Придя к ней, Иисус начал молиться, а затем воскликнул: "Лазарь, иди вон!", и воскресший Лазарь вышел из гробницы.

Поэтому за день до Вербного воскресенья православная церковь отмечает Лазареву субботу.

Лазарева суббота

Церковь почитает воскрешение Лазаря как одно из самых важных чудес, которые совершил Христос за время своей земной жизни. Символический смысл его в том, что Господу подвластно все — и жизнь, и смерть человека.

Как говорит церковное предание, после воскрешения Лазарь прожил еще 30 лет и стал епископом. Его святые мощи были обретены в 890 году в Ларнаке, они лежали в мраморном ковчеге, на котором было написано: "Лазарь Четверодневный, друг Христов". В этот день, в субботу перед Вербным воскресеньем, в храмах весь день славят святого, исполняют специальные хвалебные песнопения – отсюда и пошло выражение "Петь Лазаря".

Пост в Лазареву субботу

В этот день разрешается рыбная икра, растительное масло и вино. Разрешалось небольшое послабление поста – пекли гречневые блины, готовили кашу и рыбные пироги. Все это съедалось в Вербное воскресенье, ведь в честь Входа Господня в Иерусалим в строгом Великом посте делалось послабление — можно было есть рыбу. А вечером служилось Всенощное бдение, во время которого священники совершали чин освящения верб.

"Осанна!"

На следующий день с самого утра служилась праздничная литургия. В храмах вспоминали библейскую историю, когда Иисус верхом на молодой ослице въехал в Иерусалим, а весь город вышел Ему навстречу. По преданию, люди снимали с себя верхние одежды и бросали их на дорогу, по которой ехал Иисус, устилали Его путь пальмовыми ветвями и приветствовали возгласами "Осанна!". Так в ветхозаветные времена обращались только к царю. Причиной ликования было чудо, которое совершил накануне Иисус, воскресив Лазаря и доказав тем самым свое право называться Сыном Божиим.

В Беларуси на Вход Господень в Иерусалим верующие несут освящать не пальмовые ветви, а ветки вербы – это первое растение, которое оживает после зимы.

В народе считалось, что освященная верба очищает и отгоняет нечистую силу. Веточки вербы ставили в переднем углу за икону и хранили весь год.

Народные верования

В восточнославянской же традиции освященной вербе приписывали особую силу, верили, что она может спасти от грозы, исцелить больных, уберечь домашний скот от мора, сглаза и хищников. С праздником было связано много пословиц и примет. Считалось, к примеру, что мороз в этот день предвещает хороший урожай яровых.

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