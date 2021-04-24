В женском монастыре спасли провалившегося в канализацию котенка – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

По данным очевидцев, несколькими днями ранее коробку с тремя котятами возле Церкви иконы Божьей Матери оставил неизвестный мужчина. Двоих пушистых малышей забрали в новые семьи, а оставшийся котенок залез в трубу и провалился в канализационный люк.

Позднее прихожане услышали мяуканье, которое буквально доносилось из-под земли и позвали на помощь служителей монастыря. Когда котенок был обнаружен, выяснилось, что своими силами вызволить малыша из заточения невозможно.

На подмогу вызвали спасателей городской службы, которые с помощью эндоскопа установили точное место нахождения котенка, разобрали плитку и раздвинули щель между бетонными плитами. Затем специальной петлей зацепили котенка и вызволили на свободу.

Спасенный малыш не пострадал, но был напуган и голоден. В настоящее время котенок нашел себе новый дом – его забрала женщина, наблюдавшая за ходом спасательной операции.