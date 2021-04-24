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В женском монастыре спасли провалившегося в канализацию котенка – видео
24.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По данным очевидцев, несколькими днями ранее коробку с тремя котятами возле Церкви иконы Божьей Матери оставил неизвестный мужчина. Двоих пушистых малышей забрали в новые семьи, а оставшийся котенок залез в трубу и провалился в канализационный люк.
Позднее прихожане услышали мяуканье, которое буквально доносилось из-под земли и позвали на помощь служителей монастыря. Когда котенок был обнаружен, выяснилось, что своими силами вызволить малыша из заточения невозможно.
На подмогу вызвали спасателей городской службы, которые с помощью эндоскопа установили точное место нахождения котенка, разобрали плитку и раздвинули щель между бетонными плитами. Затем специальной петлей зацепили котенка и вызволили на свободу.
Спасенный малыш не пострадал, но был напуган и голоден. В настоящее время котенок нашел себе новый дом – его забрала женщина, наблюдавшая за ходом спасательной операции.
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В Краснодаре спасли котенка, который двое суток провел в канализационном люке на территории женского монастыря. Смотрите на видео, как проходила операция по...
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