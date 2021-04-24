ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В женском монастыре спасли провалившегося в канализацию котенка – видео

24.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

По данным очевидцев, несколькими днями ранее коробку с тремя котятами возле Церкви иконы Божьей Матери оставил неизвестный мужчина. Двоих пушистых малышей забрали в новые семьи, а оставшийся котенок залез в трубу и провалился в канализационный люк.

Позднее прихожане услышали мяуканье, которое буквально доносилось из-под земли и позвали на помощь служителей монастыря. Когда котенок был обнаружен, выяснилось, что своими силами вызволить малыша из заточения невозможно.

На подмогу вызвали спасателей городской службы, которые с помощью эндоскопа установили точное место нахождения котенка, разобрали плитку и раздвинули щель между бетонными плитами. Затем специальной петлей зацепили котенка и вызволили на свободу.

Спасенный малыш не пострадал, но был напуган и голоден. В настоящее время котенок нашел себе новый дом – его забрала женщина, наблюдавшая за ходом спасательной операции.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Краснодаре спасли котенка, который двое суток провел в канализационном люке на территории женского монастыря. Смотрите на видео, как проходила операция по...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я ў любым выпадку іду да канца». Правілы жыцця Марыі Калеснікавай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.04.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by