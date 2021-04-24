Чем обернется ухудшение отношений между Россией и Чехией – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Дипскандал разгорелся после того, как Прага безосновательно обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и выслала 18 сотрудников российского посольства.

В Москве все обвинения отвергли и заявили, что Прага взяла курс на разрыв отношений.

Чем обернется нынешнее обострение, какие последствия ждут Чехию и, главное, при чем тут Петров и Боширов – рассказываем в нашем видео.