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Чем обернется ухудшение отношений между Россией и Чехией – видео
24.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Дипскандал разгорелся после того, как Прага безосновательно обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и выслала 18 сотрудников российского посольства.
В Москве все обвинения отвергли и заявили, что Прага взяла курс на разрыв отношений.
Чем обернется нынешнее обострение, какие последствия ждут Чехию и, главное, при чем тут Петров и Боширов – рассказываем в нашем видео.
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Отношения России и Чехии оказались в самом глубоком кризисе за последние годы. Ситуация обострилась настолько, что стороны "обменялись" высылкой дипломатов.
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