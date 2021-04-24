Сокрушитель тиранов: полководец еще до нашей эры устанавливал демократию

Источник материала: Салiдарнасць

В рамках спецпроекта «Власть» «Салідарнасць» обычно рассказывала о политиках, чьи имена хорошо известны нашей аудитории – Шимон Перес , Франсиско Франко и др. На этот раз мы представляем персону, о которой знают единицы.





Картина Джузеппе Патании

Тимолеонт из Коринфа «отличался любовью к отечеству и необыкновенною кротостью нрава, но ненавидел тиранию и порок», пишет Плутарх. Эти качества определили судьбу военачальника.

Тимолеонт спас старшего брата в бою, рискуя своей жизнью. А потом участвовал в его убийстве: когда тот решил стать диктатором. Тимолеонт пытался отговорить брата от этого замысла, но тщетно, и тогда позволил своим друзьям расправиться с узурпатором.

Мать прокляла Тимолеонта. Многие коринфяне тоже осуждали братоубийцу, невзирая на мотивы, которыми он руководствовался.

После случившегося Тимолеонт уединился в загородном доме на долгие 20 лет. Вспомнили о нем в 345 году до нашей эры.

Тогда жители Сицилии обратились к Коринфу за защитой от карфагенян. Греческий город откликнулся и послал на выручку войско во главе с Тимолеонтом, которому в тот момент было уже 66 лет.

На Сицилии этот полководец продемонстрировал и доблесть, и хитрость, и мудрость. Карфагеняне прибыли туда раньше Тимолеонта и в гораздо большем количестве, поэтому предложили его воинам убраться восвояси подобру-поздорову. И тут случился неожиданный поворот.

Плутарх писал: «Тимолеонт встретился с послами и с карфагенскими начальниками и заявил им, что, разумеется, подчинится их требованиям, — ведь всякое сопротивление бесполезно! — но, прежде чем удалиться, хотя бы выслушает их условия и ответит на них в присутствии граждан Регия» (ныне Реджо-ди-Калабрия – город, расположенный на континентальной части Италии).

Митинг продолжался долго, а тем временем корабли с коринфянами тихой сапой отправились на Сицилию, до которой было рукой подать. Убаюканные речами карфагеняне позволили себя одурачить. Тимолеонт же, получив сообщение, что в порту осталось только его судно, растворился в толпе и отправился вслед за подчиненными.

Эта хитрость позволила избежать битвы с куда более мощным карфагенским флотом, но миссия все еще выглядела невыполнимой. Однако Тимолеонт воевал не числом, а умением, благодаря чему его противники терпели поражение за поражением.





Гравюра «Тимолеонт в Сиракузе»

Решающим стало сражение у реки Кримисса. Тимолеонт отправился туда с 12-тысячным войском. Карфагенян, как свидетельствуют историки, было минимум в 5 раз больше.

Мало того, тысяча наемников из греческого войска решили, что старик совсем тронулся умом и ведет их на верную гибель. Они дезертировали, чтобы спасти жизни, в итоге отправились на континент, где быстро погибли в бою с местными жителями.

Тимолеонт же успокоил оставшихся тем, что трусость сбежавших проявилась своевременно: в бою она могла бы привести к куда более тяжелым последствиям. И продолжил поход.

К месту сражения войско Тимолеонта подошло в тот момент, когда карфагеняне переправлялись через реку. Воспользовавшись тем, что силы противника были разделены, полководец из Коринфа атаковал. Бой шел на равных, но удача улыбнулась отважному.

«Неожиданно со стороны гор раздались оглушительные раскаты грома и сверкнули молнии. Густой туман, окружавший вершины холмов и гор, опустился на поле сражения, неся с собою ливень, ветер и град; греков буря ударила в спину, а варварам била прямо в лицо и слепила глаза, потому что из туч хлестали потоки дождя и то и дело вырывалось пламя… Карфагенянам, вооруженным, как уже говорилось, отнюдь не легко, но закованным в панцири, мешали и грязь, и насквозь промокшие хитоны, которые, отяжелев, стесняли движения бойцов; греки без труда сбивали их с ног, а упав, они не в силах были снова подняться из грязи с таким грузом на плечах…» (Плутарх)

Одержав решающую победу, Тимолеонт распорядился возвести храм Автоматии – богине Случайности. И это еще раз подчеркивает скромность и разум полководца.





Оборонительная стена Тимолеонта неподалеку от сицилийского города Гела сохранилась до сих пор, хотя прошло уже более 2400 лет! Умели же строить… Фото gela.italiani.it

Он разобрался и с местными кровавыми царьками. «К соседним тиранам-авантюристам Тимолеонт не выказывал пощады: в следующие два или три года все они были схвачены и тем или иным образом казнены», – указывает Джон Норвич в «Истории Сицилии».

И, что самое потрясающее, став единовластным хозяином острова, Тимолеонт ввел демократию и осуществил реформы, быстро и значительно улучшившие положение дел на острове. После искоренения тирании Сицилия стала «краем, до того для каждого желанным, что иноземцы поплыли туда, откуда прежде разбегались коренные жители».

Тимолеонт стал на острове непререкаемым авторитетом. Когда же у него нашлись публичные критики (Лафистий и Деменет), на сиракузском Народном собрании оных хотели отметелить по полной программе. Но Тимолеонт заступился за своих хулителей, заявив: «Оставьте: я для того и трудился, чтобы каждый сиракузянин мог говорить все, что считает нужным».

На всякий случай напомним: речь идет о событиях еще до нашей эры. А некоторые в XXI веке продолжают витийствовать, заявляя, что белорусский народ еще не готов к демократии.

Вскоре Тимолеонт добровольно сложил с себя верховную власть. Восьми лет ему хватило, чтобы сделать Сицилию свободной и процветающей.